Nicușor Dan se întâlnește azi cu liderii Coaliției

Președintele Nicușor Dan va avea o întâlnire, marți, 17 februarie, la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliției de guvernare.

Potrivit Administrației Prezidențiale, întâlnirea cu liderii Coaliției de Guvernare este programată marți, de la ora 15.00.

Întâlnirea are loc la o zi după ce Coaliția a ajuns la un consens privind tăierile din administrație. (Detalii AICI).

După o ședință care a durat mai bine de patru ore, liderii Coaliției au stabilit, luni, la Palatul Victoria, o serie de excepții de la tăierile de cheltuieli din administrație. Printre acestea se numără educația și sănătatea.

Guvernul ar putea veni cu modificări în privința taxelor locale. Persoanele cu dizabilități ar putea beneficia de o reducere de 50% a impozitului datorat pentru prima locuință, dar și pentru prima mașină, cu condiția ca aceasta să aibă o capacitate cilindrică mică.