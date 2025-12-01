Mircea Roșca (PNL) făcut praf de oamenii lăsați fără apă

100.000 de oameni din Prahova și Dâmbovița nu au apă la robinete. O criză inimaginabilă, una în care încă se caută vinovații, comunicare sub orice critică și definiția umilinței atunci când îi vezi pe cei afectați stând la cozi cu bidoanele pe care să le umple cu apă, fiecare de unde apucă.

În toată această situație cumplită, reacțiile unor politicieni sunt pe măsura crizei inimaginabile.

Pentru cei care nu știu încă despre ce este vorba, găsiți AICI sinteza. Colegul Marius Nica a scris AICI despre cum putea fi evitată criza apei.

Printre cei contactați de Observatorul Prahovean pentru un punct de vedere s-a numărat și Mircea Roșca- liderul PNL Prahova, care ne-a declarat inițial: „Nu cunosc situația lipsei de apă în cele 12 localități. Vorbesc din punct de vedere tehnic. Nu intră în atribuțiile mele de parlamentar. Dar, în calitate de președinte al PNL Ph, vă pot spune că mulți primari mi-au semnalat nemulțumirea abonaților și dorinta UAT -urilor de a ieși din Hidro Prahova.

Nemulțumirile sunt legate de tariful nejustificat de mare în comparație cu alți operator, furnizarea apei cu sincope și probleme tehnice din ce în ce mai dese, dar și lipsa investițiilor. Oficial nu pot lua atitudine punctual pe situația de astăzi, care e una extrem de delicată, însă, voi discuta cu liderii de grup din cadrul CJ, ai PNL, pentru a sprijini primăriile care vor ieșirea din această societate.”

La 48 de ore după declanșarea crizei apei, liderul PNL Prahova Mircea Roșca a postat pe pagina personală de Facebook, apoi și pe pagina oficială a PNL Ph. Vezi postarea AICI

Reacțiile prahovenilor lăsați fără apă au fost extrem de dure la adresa politicianului prahovean – galerie comentarii: