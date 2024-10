Prima demisie din noul Consiliu Județean Prahova. Alexandru Săraru (AUR) renunță la mandat

După ce la începutul săptămânii, Alexandru – Florian Săraru (AUR) a fost validat în funcția de consilier județean, acesta a depus, vineri, jurământul, pentru mandatul de consilier local la Ploiești.

- Publicitate -

Cum cele două funcții sunt incompatibile, Săraru a declarat, pentru Observatorulph.ro, că renunță la mandatul de consilier județean.

„Voi renunța la mandatul de consilier județean. Astăzi am depus jurământul pentru funcția de consilier local. Consider că din această postură voi fi mai de folos ploieștenilor, plus că am legitimitatea votului ploieștenilor din data de 9 iunie”, a declarat Săraru.

La alegerile locale din 9 iunie, Săraru a candidat și a obținut un mandat de consilier local, dar și de consilier județean pe listele AUR Prahova.

- Publicitate -

El a candidat și la Primăria Ploiești, unde s-a clasat pe locul al cincilea, cu un scor de 7,35%.