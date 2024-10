George Simion despre Sebastian Ghiță: ”Felul în care l-au albit și nu mai are dosare e o problemă”

Într-un interviu pentru hotnews.ro, George Simion a fost întrebat ce părere are despre fostul parlamentar de Prahova, Sebastian Ghiță, despre care Gigi Becali a declarat recent că era interesat ca liderul AUR să ajungă în al doilea tur la alegerile prezidențiale.

”Nu știu dacă este un condamnat fugar, trebuie să întreb instanțele că știu că nu mai are dosare. Felul în care l-au albit și nu mai are dosare e o problemă

Au fost răfuieli între serviciile secrete și multă vreme Sebastian Ghiță a fost băiatul deștept al serviciilor secrete până s-au certat între ei” a declarat Simion.

Întrebat ce relație are cu Ghiță, liderul AUR susține că nu l-a mai văzut din 2016.

”Am fost în Serbia recent și am făcut totul public. Am evitat să mă văd cu Sebastian Ghiță, pentru că am fost întrebat dacă vreau. Am fost la o emisiune la Realitatea, nu e frumos să dau numele moderatorului respectiv. Și m-a întrebat «dar eu sunt în relații bune cu Sebi, nu vă intermediez, nu vorbesc cu el să te vezi?» Nu, mulțumesc, ar fi aceeași prostie pe care a făcut-o Geoană în noaptea dinaintea dezbaterii cu Băsescu” a mai spus Simion.