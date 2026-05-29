Cum arată apartamentul din Galați lovit de dronă [FOTO]

Apartamentul de la ultimul etaj al blocului din Galați lovit de o dronă a fost distrus în urma impactului. Imaginile surprinse din interior arată amploarea șocului, plafonul din beton armat fiind complet perforat,

Incidentul s-a produs după ce o dronă a lovit blocul, impactul fiind urmat de un incendiu. Două persoane, o mamă și fiul ei de 14 ani, au fost rănite ușor, iar aproximativ 70 de locatari au fost evacuați din imobil.

Martorii au povestit că momentul impactului a fost extrem de puternic. „S-a simțit foarte puternic, am zis că s-a dărâmat un bloc”, a declarat o femeie pentru Antena 3 CNN. Un alt martor a spus că drona „a intrat prin plafon la etajul 10 și a luat foc”.

Locatarii au relatat că au auzit bubuituri puternice și au văzut flăcări, după ce anterior fuseseră emise mesaje Ro-Alert. „Suntem speriați cu toții, suntem vecini, aici locuim, în zonă. Am ieșit imediat că nu știam ce se întâmplă”, a spus un bărbat.

Autoritățile au intervenit la fața locului pentru evacuarea locatarilor, stingerea incendiului și evaluarea pagubelor produse în urma impactului.

Imagini cu apartamentul din Galați lovit de dronă (sursa Antena 3)

