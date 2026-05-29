Nicușor Dan convoacă CSAT după drona căzută pe un bloc din Galați: „Responsabilitatea aparține”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, astăzi, la ora 11:00, după incidentul de la Galați, unde o dronă a căzut pe un bloc și a provocat o explozie soldată cu doi răniți.

Șeful statului a calificat incidentul drept „cel mai grav” care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

„Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a precizat că gândul său se îndreaptă către persoanele rănite, familiile acestora și locatarii care au trecut prin momente de panică în propriile locuințe.

„Le mulțumesc pentru calmul cu care au răspuns acestei situații și îi asigur de tot sprijinul statului român”, a transmis șeful statului.

„Responsabilitatea integrală aparține Federației Ruse”

Nicușor Dan a afirmat că România consideră Federația Rusă responsabilă pentru incidentul produs la Galați.

„Declar, cu toată fermitatea, că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse. Ceea ce s-a petrecut astăzi la Galați este consecința directă a războiului de agresiune dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei”, a transmis președintele.

Acesta a mai susținut că incidentul este consecința modului „iresponsabil și nediscriminatoriu” în care Rusia operează sisteme de armament în vecinătatea frontierelor NATO.

De ce nu a fost doborâtă drona

Președintele a precizat că Forțele Armate Române au acționat conform procedurilor stabilite pentru astfel de situații și au avut ordin de doborâre a dronei, dacă acest lucru ar fi fost posibil fără riscuri pentru populație.

Potrivit mesajului transmis de Nicușor Dan, radarele armatei au detectat drona la intrarea în spațiul aerian național, iar două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române și un elicopter IAR-330 SOCAT au urmărit ținta.

„Decizia de a nu angaja ținta a fost luată pentru că nu au existat condițiile care să permită distrugerea ei fără riscul periclitării accentuate a siguranței populației civile”, a explicat președintele.

România cere capabilități antidrone suplimentare

Nicușor Dan a anunțat că România a informat aliații din NATO și partenerii din Uniunea Europeană despre incident, iar comunicarea cu structurile militare aliate este în desfășurare.

De asemenea, România a solicitat formal aliaților deplasarea pe teritoriul național a unor capabilități antidrone suplimentare, pentru consolidarea apărării României și a Flancului Estic al NATO.

Președintele a mai anunțat că România va sesiza Consiliul de Securitate al ONU cu privire la incident și la încălcările repetate ale dreptului internațional de către Federația Rusă.

Ancheta este în desfășurare

Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situații de Urgență și Serviciul Român de Informații au fost mobilizate, alături de autoritățile locale din Galați.

A fost declanșată o anchetă completă privind împrejurările căderii dronei, iar autoritățile au dispus expertize tehnice pentru recuperarea fragmentelor, identificarea tipului de armament și stabilirea traiectoriei.

Nicușor Dan a transmis că România nu va accepta ca războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei să se transfere asupra cetățenilor săi.

„Apărarea teritoriului național și a cetățenilor României rămâne datoria mea supremă, prevăzută de Constituție”, a transmis președintele României.