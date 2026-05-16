Bikers for Humanity donează și în acest an sânge la Ploiești

Deja aproape ca o tradiție, Bikers for Humanity au venit la Ploiești pentru a dona sânge, în cadrul campaniei #RomâniaAreSângeDeRocker, inițiată de Morning Glory cu Răzvan Exarhu și Rock FM. Astfel, astăzi, inimoșii bikeri și-au dat întâlnire la Ploiești pentru a face fapte bune.

„Sâmbătă donăm sânge, salvăm vieți și ne asigurăm locul la cel mai tare festival caritabil de rock autohton, Bikers For Humanity Rock Fest!

La ora 9 am pornit în coloană către Ploiești, destinația Centrul de Transfuzie Sanguina Ploiesti.

Celor care vin din alte orașe, le dăm întâlnire direct la locul în care ne punem venele la bătaie. Centrul se va deschide de la ora 8:00. Recomandăm să nu ne așteptați. Faceți formalitățile și lăsați-vă înțepați. În felul acesta vom evita lungile așteptări.

Cardul obținut în urma donării de sânge poate fi preschimbat pe loc într-un abonament BIKERS FOR HUMANITY ROCK FEST V – EDIȚIE ANIVERSARĂ – 18-21 iunie 2026, Brezoi, Vâlcea.

Cu acele carduri oferite de voi către #BFH, vom achiziționa produsele necesare KITULUI DE SUPRAVIEȚUIRE pe care Asociația ANAIS îl acordă victimelor violenței domestice” este mesajul transmis pe pagina de Facebook a Bikers for Humanity.

Cine sunt Bikers for Humanity

Bikers For Humanity a început în toamna anului 2015. Organizația Habitat for Humanity a invitat atunci diferite personalități publice pentru a se alătura echipelor sale de voluntari, în proiectul Big Build de la Bacău.

Printre ei se afla și omul de radio și televiziune Cristian Hrubaru, cunoscut și pentru pasiunea sa legată de motociclete, el fiind foarte activ în comunitatea moto din România (prezentator al întrunirilor, întâlnit deseori la evenimentele caritabile inițiate de motocicliștii români).

Ideea de a aduna laolaltă o mână de motocicliști i-a venit în timp ce punea țiglă pe una din casele ridicate la Big Build 2015. A fost suficientă o întrebare pe FB, ca mai apoi să strângă 400 de bikeri voluntari din toate colțurile țării, pentru ceea ce avea să devină prima ediție Bikers For Humanity.

Acesta a fost începutul unei povești frumoase, cu motocicliști, cu oameni minunați ce au o inimă uriașă.