Înșelăciune prin metoda „pana de benzină” descoperită de jandarmi pe DN 72. Cum acționau făptașii

Jandarmii prahoveni, în timp ce se aflau în patrulă, au descoperit pe marginea DN 72, o mașină oprită și două persoane care abordau conducătorii auto aflați în tranzit. Încercau să pună în practică metoda „pana de benzină” și să vândă un ghiul dintr-un metal de culoare galbenă, pretinzând că e din aur.

Potrivit IJJ Prahova, în data de 15.05.2026, aflându-se în serviciu pe DN 72, în zona „Crângul lui Bot”, o patrulă din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova a observat, în apropierea intersecției cu DJ 156, un autoturism înmatriculat în Bulgaria, staționat în afara părții carosabile și două persoane, un bărbat și o femeie, care abordau conducătorii auto aflați în tranzit.

La apropierea colegilor noștri, bărbatul a aruncat un obiect în iarbă.

În urma verificărilor privind prezența persoanelor respective în zonă, au reieșit următoarele: sub pretextul că au rămas fără combustibil, încercau să vândă un ghiul dintr-un metal de culoare galbenă, pretinzând că este din aur.

Verificând zona din apropiere, jandarmii au descoperit și obiectul aruncat de bărbat: un ciorap în care se aflau 19 astfel de inele.

Persoanele, împreună cu bunurile și actele de sesizare au fost predate organelor de Poliție pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „înșelăciune”.

Împotriva bărbatului a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.