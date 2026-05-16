- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Accident grav în București. Un motociclist și-a pierdut viața după impactul cu un parapet

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
masina politie
foto caracter ilustrativ

Un motociclist în vârstă de 40 de ani a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă, după un accident produs în București. Potrivit Brigăzii Rutiere a Capitalei, bărbatul ar fi pierdut controlul direcției și s-a izbit de un parapet metalic.

- Publicitate -

Potrivit polițiștilor de la Brigada Rutieră din cadrul Poliţiei Capitalei, accidentul rutier s-a produs pe strada Iuliu Hațieganu, dintre Șoseaua Vitan Bârzești către Splaiu Unirii.

„Din primele verificări a rezultat că un motociclist, în vârstă de 40 de ani, care se deplasa pe str. Iuliu Haţieganu, dinspre şos. Vitan-Bârzeşti către Splaiul Unirii, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a intrat în coliziune cu parapetul metalic marginal”, au transmis polițiștii Brigăzii Rutiere.

- Publicitate -

Echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru salvarea victimei. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -