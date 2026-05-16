Accident grav în București. Un motociclist și-a pierdut viața după impactul cu un parapet

Un motociclist în vârstă de 40 de ani a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă, după un accident produs în București. Potrivit Brigăzii Rutiere a Capitalei, bărbatul ar fi pierdut controlul direcției și s-a izbit de un parapet metalic.
Potrivit polițiștilor de la Brigada Rutieră din cadrul Poliţiei Capitalei, accidentul rutier s-a produs pe strada Iuliu Hațieganu, dintre Șoseaua Vitan Bârzești către Splaiu Unirii.
„Din primele verificări a rezultat că un motociclist, în vârstă de 40 de ani, care se deplasa pe str. Iuliu Haţieganu, dinspre şos. Vitan-Bârzeşti către Splaiul Unirii, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a intrat în coliziune cu parapetul metalic marginal”, au transmis polițiștii Brigăzii Rutiere.
Echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru salvarea victimei. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.