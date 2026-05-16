Ce poți face în acest weekend în Ploiești

Spectacole stradale, acrobații, personaje de poveste, concerte și concurs de dans sunt doar câteva dintre evenimentele organizate, în acest weekend, la Ploiești. Nu va lipsi parada Festivalului de teatru pentru copii și tineret Imaginarium.

Weekendul 16 – 17 mai se anunță unul plin de evenimente la Ploiești. Nu vor lipsi spectacolele pentru copii, concertele, dar nici spectacolele stradale.

Concerte, spectacole și paradă și acrobații, sâmbătă, 16 mai

„Cartea Junglei”, la Teatrul Toma Caragiu

Festivalul de teatru pentru copii și tineret Imaginarium continuă la Ploiești, sâmbătă, de la ora 11:00, în sala Imaginario. Teatrul „Toma Caragiu” a lansat invitația la musicalul „Cartea Junglei”.

Jocuri din Prahova, cu Brâu Muntenesc

Tot sâmbătă, între orele 13:00 și 14:30, Brâu Muntenesc aduce în Republica de sub Castani jocuri din Prahova, muzică și multă energie bună, într-o repetiție în aer liber care îi adună împreună pe cei mici, pe cei mari și pe toți cei care au chef de dans și voie bună.

Paradă, acrobații, foc, muzică și personaje de poveste

Sâmbătă seară, Festivalul de teatru pentru copii și tineret Imaginarium, ajuns deja la ediția a VII-a, iese din sălile de teatru și ajunge în oraș.

În intervalul 18:00 – 18:45, parada festivalului traversează Bulevardul Republicii, iar pe pietonala Teatrului îi așteaptă pe ploieșteni, până la finalul săptămânii, spectacole stradale, acrobații, foc, muzică și personaje de poveste.

Concurs FUN FEST la Casa de Cultură a Studenților

Sâmbătă, 16 mai, peste 500 de copii-artiști din București, Ilfov, Buzău și Prahova vor urca pe scena Casei de Cultură a Studenților din Ploiești pentru a-și dovedi talentul și dragostea pentru dans, în cadrul concursului „FUN FEST”, organizat de Școala de Dans DyaFun din Ploiești.

Paula Seling, concert la Teatrul Nației

Tot sâmbătă, de la ora 19:30, la Teatrul Nației are loc concertul susținut de Paula Seling.

Spectacole, muzică și concerte, duminică, 17 mai

Spectacol în sala Teatrului Toma Caragiu

Duminică, 17 mai, de la ora 11:00, în sala Teatrului „Toma Caragiu” are loc spectacolul „Dănilă Prepeleac”, în dramatizarea și regia artistică semnate de Mihaela Rus. Spectacolul este prezentat de Teatrul „Alexandru Davila” din Pitești.

„Aires del Mundo”, pe scena Teatrului Toma Caragiu

Tot duminică, 17 mai, de la ora 19:00, publicul va avea ocazia să pornească într-o călătorie muzicală alături de talentatul solist Marthin Marcos (Buenos Aires), care revine pe scena Teatrului „Toma Caragiu” pentru a susține recitalul special „Aires del Mundo”.

BluesCore, concert la Teatrul Nației

Duminică, 17 mai, de la ora 19:30, iubitorii de blues și jazz sunt invitați la un nou concert. Hanno Hoefer, Raul Kusak și Liviu Pop vin pe scena Teatrului Nației.