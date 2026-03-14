Medic celebru condamnat cu suspendare, după un accident mortal

Managerul Spitalului Județean din Timișoara și vicepreședinte al Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, medicul Dorel Săndesc, a fost condamnat de Judecătoria Timișoara la 1 an și 8 luni de închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă.

În anul 2018, Dorel Săndesc a intrat cu vehiculul într-o altă mașină, după ce nu a acordat prioritate. O femeie a murit la 9 luni de la impact.

După accident, Dorel Săndesc a fost cel care a acordat ajutor victimei, până la sosirea ambulanței. La spital, victima a fost supusă unor intervenții chirurgicale. Leziunile grave suferite s-au complicat pe fondul infecțiilor nosocomiale contactate în Spitalul Județean din Timișoara, unde Dorel Săndesc era șeful ATI.

Decizia nu este definitivă

Potrivit deciziei instanței, firma de asigurare la care medicul Dorel Săndesc avea încheiată polița de asigurare a fost obligată să achite spitalului condus tot de Dorel Săndesc suma de 825.650,04 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor medicale acordate victimei.

Avocații care l-au apărat pe medicul Dorel Săndesc, au cerut ca un expert să stabilească dacă femeia a murit din cauza rănilor din accident sau a infecțiilor nosocomiale luate în spital, potrivit documentelor din instanță, consultate de HotNews.

Pe lângă condamnarea la închisoare cu suspendare, medicul Dorel Săndesc trebuie să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității.

Totodată, instanța l-a obligat să respecte un termen de supraveghere timp de doi ani.

Datele din dosarul aflat pe rolul Judecătoriei Timiș arată că medicul Dorel Săndesc a recunoscut acuzația, însă nu s-a considerat singurul vinovat pentru deznodământul tragic al accidentului.

A contestat decizia procurorilor de a nu-l trimite în judecată și pe soțul victimei. A apreciat că există o culpă comună în producerea accidentului

Ce au reproșat avocații lui Săndesc în instanță? Că soțul victimei a intrat în intersecție cu viteză peste limita legală, 61 de km/h și că victima aflată pe bancheta din spate nu purta centură de siguranță.

Argumentele avocaților au fost respinse de judecător care a subliniat că aceștia „ignoră cu desăvârşire” cauza accidentului, stabilită de două expertize: „neacordarea priorităţii de trecere semnalizate prin indicatorul cedează trecerea”, potrivit încheierii Judecătoriei Timișoara prin care s-a respins plângerea doctorului Săndesc privind soluția de clasare dispusă de procuror în cazul celuilalt șofer.