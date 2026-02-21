Restricții de circulație din cauza ninsorilor. Ce drumuri sunt închise și unde s-a reluat traficul

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, sâmbătă, drumurile închise și restricțiile temporare de trafic la nivel național, din cauza ninsorilor. În Prahova se menține restricția de tonaj pe DN1D, pe sectorul cuprins între Albești-Paleologu și Urziceni (județul Ialomița).

Astfel, potrivit CNAIR, începând cu ora 14:00, a fost ridicată restricția pentru autovehiculele cu MTMA mai mare de 3,5 tone pe DN21, în județul Ialomița, pe sectorul cuprins între km 63+200 – km 87+850 (Iazu – Slobozia).

Totodată, a fost redeschisă circulația pe sectorul de drum național DN3, cuprins între km 68+000 – km 110+000, în județul Călărași.

CNAIR a comunicat că, începând cu ora 13:30, a fost ridicată restricția de circulație pentru autovehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone pe sectorul de drum DN21, km 34+000 – km 63+200, în județul Brăila.

Restricții de tonaj ridicate pe drumurile naționale

Au fost ridicate restricțiile de tonaj pe mai multe drumuri naționale:

DN22 Măcin – Mihai Viteazu, sectorul cuprins între km 99+000 – km 283+000;

DN22D Măcin – Ciucurova, sectorul cuprins între km 0+000 – km 81+325;

DN22A Cataloi – Hârșova, sectorul cuprins între km 0+000 – km 85+925.

Drumuri cu restricții de 3,5 tone

DN1D, pe sectorul cuprins între km 0+000 și km 42+330, Albești-Paleologu (județul Prahova) – Urziceni (județul Ialomița);

DN21, pe sectorul cuprins între km 34+000 – km 87+850, Viziru (județul Brăila) – Slobozia (județul Ialomița);

DN2C, pe sectorul cuprins între km 0+000 și km 79+400, Costești – Smeeni (județul Buzău).

Drumuri cu restricții de 7,5 tone

DN3A, pe sectorul cuprins între km 0+000 și km 43+000, Lehliu-Gară – Drajna Nouă (județul Călărași);

DN4, pe sectorul cuprins între km 20+300 și km 59+000, Frumușani – Oltenița (județul Călărași);

DN22, pe sectorul cuprins între km 99+000 și km 171+135, Tulcea – Măcin;

DN22, pe sectorul cuprins între km 178+665 și km 283+300, Lumina – Mihai Viteazu (județul Constanța);

DN22A, pe sectorul cuprins între km 0+000 și km 85+925, Cataloi – Hârșova (județul Constanța);

DN22D, pe sectorul cuprins între km 0+000 și km 85+325, Măcin – Cerna (județul Tulcea).

Reprezentanții CNAIR recomandă șoferilor să se informeze înainte de plecare cu privire la condițiile meteo și eventualele restricții de trafic, să utilizeze corect sistemele de iluminare și climatizare și să își adapteze viteza la starea carosabilului, păstrând în permanență o distanță de siguranță față de celelalte vehicule.