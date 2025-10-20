Cutremur de 3,3 grade Richter în Brăila

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a anunțat că, luni, a avut loc un nou seism slab, în zona Muntenia, în Brăila. Cutremurul a avut magnitudinea de 3,3 grade Richter și s-a produs la adâncimea de 7,9 km.

Luni, 20 Octombrie 2025, la ora 03:35, potrivit INCDFP, s-a produs un cutremur în Muntenia, Brăila, cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 7.9 km. Seismul a avut intensitatea II.

„Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 9 km NE de Brăila, 11 km S de Galați, 63 km V de Izmayil, 63 km V de Tulcea, 77 km SE de Focșani, 96 km E de Buzău”, a anunțat INCDFP.

Ultimul cutremur din România a avut loc sâmbătă, 18 octombrie, ora 14.31, în zona seismică Făgăraș – Câmpulung, și a avut magnitudinea de 3 grade Richter.