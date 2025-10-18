Mormântul Iuliei Hasdeu va fi pus în siguranță

Reprezentanții Cimitirului Bellu – Muzeu în Aer Liber au anunțat că Mormântul Poema al Iuliei Hasdeu va fi pus în siguranță, după ce a ajuns într-o stare avansată de degradare. Unica fiică a savantului B.P. Hasdeu a murit, răpusă de tuberculoză, la nici 19 ani. Pentru că niciodată nu s-a resemnat cu ideea pierderii fiicei sale, Hasdeu a ridicat castelul de la Câmpina, după planurile pe care Iulia i le-ar fi transmis tatălui de pe lumea cealaltă.

- Publicitate -

Monumentul din cimitirul Bellu, unde Iulia a fost înmormântată, a fost ridicat în 1907, a ajuns într-o stare avansată de degradare.

„Dragi vizitatori,venim cu o veste mare. Doamna Consilier General al PMB, Diana Mardarovici, o iubitoare a patrimoniului și a orașului,care s-a zbătut pentru ca acest proiect să fie adus în fața autorităților, a reușit introducerea proiectului de punere în siguranță a Mormântului Poema al Iuliei Hasdeu pe ordinea de zi, iar acesta a fost votat.

- Publicitate -

Urmează expertiza tehnică și, pas cu pas, punerea lui in sigurantă. Astfel, Mormântul Poema al Iuliei Hasdeu capătă o șansă să supraviețuiască și să bucure turiștii și pe cei pasionați de viața și opera acestor mari personalități”, este mesajul postat pe Facebook de către reprezentanții Cimitirului Bellu – Muzeu în Aer Liber.

În cei doar 18 ani cât a trăit, Iulia Hasdeu, micuța cu o minte sclipitoare, s-a remarcat ca un fenomen în cultura românească. La doar 2 ani, copila cunoștea deja literele și învăța limba franceză, iar la 4 scria. I-au fost necesari doar 5 ani pentru a compune deja primele poezii.

La doar 8 ani, Iulia a susţinut examenele de absolvire ale ciclului primar, iar trei ani mai târziu a absolvit Colegiul Național „Sfântul Sava”, în paralel cu frecventarea cursurilor Conservatorului de Muzică din București.

- Publicitate -

În 1886, când avea 16 ani, a devenit prima româncă înscrisă la Universitatea Sorbona, din Paris, urmând să susţină licenţa în Filosofie la Facultatea de Litere din cadrul prestigioasei universităţi. Atunci au apărut și primele semne ale tuberculozei.

Un an mai târziu, răvășită de boală, Iulia a revenit în țară, iar în 1888 a întrerupt studiile. A urmat tratament în Elveția, și, deși medicii considerau că tânăra va învinge boala, starea fetei s-a înrăutățit.

Părinții au adus-o în țară, la Agapia, iar Iulia a continuat să scrie, publicând și ultima sa creație, poezia „Moartea”. Pe data de 29 septembrie 1888, la mai puţin de 19 ani, copilul geniu al culturii românești s-a stins din viață, fiind înmormântată ulterior la cimitirul Bellu din București.

- Publicitate -

Savantul B.P.Hasdeu nu s-a resemnat niciodată după moartea Lilicuței sale. În 1893, acesta a luat decizia de a ridica pentru fiica sa castelul de la Câmpina, după planurile pe care Iulia i le-ar fi transmis tatălui de pe lumea cealaltă.