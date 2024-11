Ce televiziuni vor publica primele rezultatele exit poll după primul tur al alegerilor prezidențiale

Biroul Electoral Central a decis acreditarea a patru case de sondare pentru efectuarea de exit-poll-uri, la nivel național, pe 24 noiembrie, la primul tur de scrutin, și pe 8 decembrie, la cel de-al doilea tur al prezidențialelor.

Cele patru case de sondare sunt: Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS, Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE, The Center for International Reserch and Analyses și ARA Public Opinion SRL.

La Digi 24, la ora 21.00, vor fi dezvăluite două dintre sondajele exit-poll, efectuate de CURS și de CIRA – Avangarde.

Și Antena 3 anunță publicarea rezultatelor a două exit poll-uri la ora 21.00