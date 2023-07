Epava unei corăbii misterioasă, descoperită la Eforie Sud, va fi îngropată înapoi în nisip

În urmă cu doi ani, muncitorii care lucrau la extinderea plajei din zona stațiunii Eforie Sud au descoperit epava unei corăbii vechi.

Ministerul Culturii a cheltuit 2,7 milioane de euro pentru ca epava să fie scoasă la lumină și studiată pe mal de arheologi, însă aceasta nu va deveni un obiectiv turistic.

La finalul cercetărilor, epava o să fie îngropată în nisip pentru că lucrările de conservare în vederea expunerii publicului ar fi foarte costisitoare, fiind evaluate la zece milioane de euro.

„Din păcate, doar coloana vertebrală s-a păstrat și nu avem în țară posibiltirăți de a conseva lemnul și metalul, așa că decizia finală este de a o acoperi cu material geotextil ca să o protejeze și apoi cu nisip, va reveni în mediul ei natural”, a declarat Raluca Iosipescu, șef serviciu în cadrul Institutului Național de Patrimoniu, citat de adevarul.ro.

Specialistul susține că epava aparține unei nave din secolul al XIX-lea,

”Este o navă din lemn, care a fost placată cu tablă de cupru, cu niște cuie de mari dimensiuni, dintr-un aliaj foarte bun, care nu se corodează în apă și sare și evident că vom da probe la laboratoare pentru a se identifica componența metalelor și o datare a lemnului, plus o datare cu carbon 14, care are o marjă de siguranță de aproximativ 20 ani. Am scos cam vreo 12 metri din ea, parte din chila navei și porțiuni din coastele ei și am reușit să identificăm și tija ancorei, care se afla acum la pupa” a precizat Iosipescu.

Cercetările arhelogice vor dura câteva săptămâni, apoi corabia va fi astupată la loc, cu nisip, pe plajă, notează sursa citată.