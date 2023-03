Primul mesaj transmis de Ana Morodan după ce s-a ales cu trei dosare penale: ”Să nu vă credeți mai puternici decât viața!”

Ana Morodan s-a ales cu trei dosare penale într-o singură zi după ce s-a urcat la volan sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. Acum, la o zi de când s-a aflat totul, aceasta și-a cerut scuze și a declarat că regretă că și-a dezamăgit fanii.

”Pentru copiii și tinerii care mă urmăresc și care visează să fie și ei influenceri. Nu faceți ca mine. Să nu vă credeți mai puternici decât viața, să nu vă lăsați seduși de celebritate și să riscați totul pentru asta. Să nu vă faceți că zâmbiți și că sunteți fericiți când nu mai niciun pic de soare în viața voastră. Nu merită”, și-a început ea mesajul.

Ulterior, aceasta a declarat că regretă faptele ei și este recunoscătoare că nu s-a întâmplat ceva mai rău.

”Pentru toți ceilalți, am greșit, îmi pare rău că v-am dezamăgit și sunt recunoscătoare că n-am făcut și mai mult rău. Am vrut doar să fiu o fată iubită și fericită. Acum mi-aș dori să fie posibilă o lume ca într-o poveste pe care am auzit-o odată. Într-o comunitate din Africa, când un om greșește, tot satul vine și îl mângâie și îl îmbrățișează. Ei cred că toți suntem buni și avem nevoie de mai mult ca oricând de înțelegere și dragoste umană, atunci când greșim. Fiți blânzi cu cel care a greșit, îl ajută să se reconecteze cu natura lui adevărată, cea bună. Aveți grijă de mintea și sufletul vostru.”, a mai scris ea pe rețelele sociale.

