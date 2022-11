Ploieșteanul Gheorghe Nicolae concurează în show-ul „Chefi la cuțite”: „Chef Sorin Bontea este ca un tată pentru mine”

A ajuns bucătar, după ce a jucat fotbal până la vârsta de 18 ani. Ploieșteanul Gheorghe Nicolae, administratorul Gigi Burger, situat pe strada Ghe. Grigore Cantacuzino, a intrat în cel de-al 13-lea battle „Chefi la cuțite”. Spune că, în urma acestui show culinar, a căpătat deja o a doua familie. În ceea ce îl privește pe chef Sorin Bontea, Gigi îl consideră „un al doilea tată”.

Gheorghe Nicolae împlinește, în februarie 2023, 29 de ani. S-a îndrăgostit de arta culinară, în mod special de preparatul burgerilor, motiv pentru care și-a deschis în orașul său natal un restaurant axat pe astfel de preparate.

„Mi-am dorit mult să ajung în echipa lui chef Sorin Botea. Consider că personalitatea lui este asemănătoare cu a mea. Îl stimez enorm. Îl consider deja un al doilea tată. Am avut timp să învăț foarte multe trucuri culinare de la el.

Citește și Filmările pentru Chefi la cuțite, etapa bootcamp, au loc la Ramatuelle [FOTO]

Chiar și când mă ceartă, iau ce e constructiv din asta. Experiența „Chefi la cuțite”, pentru mine, este cel mai frumos vis. Vin oamenii, mai ales copiii, la mine la fast-food. Îmi cer preparate pe care le-au văzut în cadrul show-ului. Vor să facă poze cu mine, iar copiii îmi cer autografe. E o senzație minunată”, ne-a mărturisit ploieșteanul.

Gheorghe Nicolae are și un vis: speră ca, într-o zi, să își poată deschide un restaurant de familie.