Pro TV anunță că iese din grila Telekom. ”Cer mai mulți bani”

Pro TV anunță pe site că ar putea să iasă din 1 martie din rețeaua Telekom și NextGen întrucât contractele de retransmisie dintre cablist și postul TV vor expira.

O face într-un mod agresiv, pe toate site-urile pe care le deține, într-o "ploaie" de bannere. Asta deși contractul cu Telekom este încă în discuții. Și o face într-o seară de vineri, seara Românii au talent, la care Telekom a fost ani de zile sponsor principal, până la această ediție.

„Toate celelalte rețele vor continua să difuzeze canalele PRO TV. PRO TV oferă în continuare canalele sale către Telekom și NextGen și depune toate eforturile astfel încât abonații acestora să poată urmări noile sezoane ale emisiunilor sale precum Românii au Talent, dar și lansările producțiilor VLAD și Cântă acum cu mine”, spune Pro TV în mesajul postat pe site-ul companiei.

Într-un punct de vedere trimis Paginademedia.ro, reprezentanții Telekom au declarat:

„Suntem surprinși de anunțul făcut de Pro TV. Discuțiile cu grupul media sunt în derulare și negocierile cu acesta sunt purtate in beneficiul clienților noștri, in condițiile in care Pro TV vizează o creștere semnificativă a pretului”

