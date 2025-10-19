Posturi vacante la Spitalul Municipal Ploiești și Județean

Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs de unități medicale din Prahova, inclusiv de Spitalul Municipal Ploiești, Spitalul de Pediatrie și Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești. Pe lista posturilor vacante scoase la concurs figurează cele de brancardier, infirmier, asistent medical și medic.

Posturi vacante la Spitalul Județean Ploiești

Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești scoate la concurs, următoarele posturi vacante:

un post vacant de asistent medical de farmacie – debutant cu studii superioare, cu normă întreagă, funcție de execuție – în cadrul Farmaciei cu circuit inchis II (Str.Mihai Bravu nr.116 ) cu circuit inchis la sediile din Str.Buna Vestire nr.1-3 si Str.Romana nr.116.

un post vacant cu normă ȋntreagă de medic primar confirmat în specialitatea nefrologie în cadrul Centrului de Hemodializă;

Posturi vacante la Spitalul Municipal Ploiești

Spitalul Municipal Ploiești scoate la concurs posturi unice vacante:

1 post de Infirmieră la Compartiment Îngrijiri Paliative din cadrul Secției Oncologie medicală

1 post de Infirmieră debutant la Spitalizare de zi-paturi radioterapie din cadrul Compartimentului Radioterapie

1 post îngrijitoare la Compartiment Îngrijiri Paliative din cadrul Secției Oncologie medical

1 post de Brancardier în cadrul Secției Oncologie medicală

1 post de Brancardier la Spitalizare de zi-paturi radioterapie din cadrul Compartimentului Radioterapie

1 post Brancardier la Compartiment Recuperare medicală neurologie din cadrul Secției Recuperare, medicină fizică și balneologie

1 (un) post asistent medical generalist debutant, studii postliceale în cadrul Cabinetului Oftalmologie – Ambulatoriu

1 (un) post asistent medical generalist, studii postliceale la Compartimentul Îngrijiri paliative din cadrul Secției Oncologie medical

Post vacant la Spitalul de Pediatrie din Ploiești

Spitalul de Pediatrie Ploiești organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:

1 post MEDIC SPECIALIST, specialitatea dermatovenerologie, în cadrul Cabinetului Dermatovenerologie – Ambulatoriu integrat, normă întreagă, post vacant, perioadă nedeterminată.

Posturi vacante la Spitalul Orășenesc Urlați

Spitalul orășenesc Urlați organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

un post unic contractual vacant de asistent medical generalist, studii (P.L) durată nedeterminată, normă intreagă.-Ambulatoriu integrat-Cabinet O.R.L

un post unic vacant de asistent medical generalist debutant, studii (P.L), durată nedeterminată, normă intreagă in cadrul Cabinetului de Gastroenterologie, din cadrul Spitalului Orășenesc Urlați,

post unic vacant de asistent medical generalist debutant, studii (P.L), durată nedeterminată, normă intreagă in cadrul Ambulatoriului integrat, Cabinet Pediatrie.

Posturi vacante la Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte

Spitalul Orăsenesc Valenii de Munte organizeaza concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- Publicitate -