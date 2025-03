Dristor Kebap deschide primul său restaurant din afara Bucureștiului, la Prahova Value Centre

Amplasat strategic, într-unul dintre cele mai vizitate centre comerciale din oraș, noul restaurant Dristor Kebab aduce rețetele sale autentice mai aproape de iubitorii de kebab din Ploiești.

Pentru a sărbători acest moment, Dristor Kebap vine cu promoții irezistibile:

✅ 30% reducere la tot meniul + o doză de Pepsi Cadou (ofertă valabilă pentru toți clienții în perioada de deschidere)

✅ 50% reducere la toate preparatele pentru suporterii FC Petrolul Ploiești

📅 Sâmbătă, 8 martie |⏰ 09:00 – 23:00

🎟 Discount valabil pentru cei care prezintă abonamentul sau biletul de la meciul FC Petrolul Ploiești – Sepsi Sf. Gheorghe.

“Dristor Kebap este sinonim cu prospețimea, rețetele autentice și calitatea constantă, fiind un brand apreciat de generații întregi. Ne bucurăm să aducem acest concept de succes și în afara Bucureștiului, iar Prahova Value Centre este alegerea perfectă pentru această premieră. Mai mult, ne dorim să fim aproape de comunitate, așa că am pregătit o ofertă specială pentru fanii Lupilor Galbeni, ca un mod de a le mulțumi pentru susținerea echipei favorite.” – Andrei Madan, General Manager, Prahova Value Centre