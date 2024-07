Centenar Petrolul Ploiești pe Arena „Ilie Oană”, un eveniment cu și despre oameni frumoși. Organizarea însă…

Duminică, 30 iunie, pe Arena Ilie Oană a avut loc concertul dedicat împlinirii a 100 de ani de la înființarea echipei Petrolul Ploiești. Nico, Cabron, Smiley și alții au venit să concerteze în fața publicului ploieștean, avid după evenimente pentru că, trebuie să recunoaștem, avem atât de puține momente ca acesta în oraș.

- Publicitate -

Vezi, în cadrul articolului, momente VIDEO filmate la evenimentul „Petrolul 100”, iar la final GALERIA FOTO

A fost anunțată clar ora 20:00 de începere a spectacolului. La 19:30 am început să ne deplasăm spre Arenă, când am aflat că Nico deja începuse să cânte. Whaaat? Au spus că începe la ora 20:00!!! Mă rog… „tipic… nicio surpriză…”, a fost în mintea mea când am auzit. Cum este posibil să începi un concert cu 30-40 de minute înainte de ora anunțată oficial?!?! Asta e chiar de noaptea minții!

La intrare era coadă, dar nu de speriat. Am trecut destul de repede, control sumar și apoi scanare bilete. Deși aveam locuri în tribune, am preferat la început să stăm pe gazon.

- Publicitate -

Cu un copil de 6 ani și doi „aproape-adolescenți” după noi, normal că prima dată ne-am oprit la standurile amenajate cu răcoritoare. Nu luasem nimic de acasă pentru că știam că nu este permis accesul cu băuturi din afară. Nimic mai fals. Abia la intrare am văzut că nimeni nu te întreba de sănătate și nu m-a controlat nimeni în ghiozdan după… nimic.

Prețurile la standuri nu erau chiar de speriat. Cam prețuri de terasă, aș spune, uneori chiar mai jos, depinde la ce terasă te raportezi. 7 lei o sticlă de 500 ml de apă, 10 lei o sticlă de suc, 17 lei o felie de pizza. Nu puțin, dar, având în vedere că este un eveniment, te aștepți să fie prețuri mai mari.

Dacă pe noi nu ne-a controlat nimeni în genți, pe alții nu i-au lăsat să intre cu nimic, oprindu-le la intrare sticle cu apă, suc, etc. Nu înțeleg deloc criteriul dar… din nou… tipic…

- Publicitate -

Lipsa „bombardierilor” a fost cea mai plăcută! De-asta avem nevoie de evenimente cu taxă de intrare

Odată ajunși pe gazon, mi-a plăcut să văd copii… mulți! Alergau desculți prin iarbă, făceau tumbe, se tăvăleau, erau clar în elementul lor… Părinții stăteau pe jos, cu un pahar de bere în față sau o sticlă de răcoritoare, și se bucurau de seară.

M-am uitat de jur-împrejur să văd oamenii, să le văd fețele. Era plin de oameni frumoși, civilizați în cea mai mare parte. Erau mulți tineri, puștani de 15-20 de ani, veniți să se distreze. Nu am văzut așa-zișii „bombardieri”, care sunt nelipsiți la toate festivalurile organizate în Ploiești.

Smiley a fost la înălțime

- Publicitate -

Explicația pentru lipsa lor este simplă: Evenimentul „Petrolul 100” a fost un concert cu bilete de intrare, adică „pe bani”, cum se spune, așa că „bombardierii” nu s-au îndurat să dea 50 de lei pe bilet pentru a participa la spectacol. Așteaptă festivalurile moka din centrul orașului.

50 de lei nu a fost un preț mare, dacă ne gândim la sutele de lei pe care le dau oamenii pe concertele din București, Cluj sau Timișoara. Și, cu toate acestea, a făcut diferența de atmosferă. În mod sigur, dacă era un eveniment cu intrare liberă, cu totul altfel ar fi stat lucrurile.

Singurul aspect deranjant în ceea ce privește oamenii a fost faptul că, peste tot pe gazon și-au lăsat „urmele trecerii”, adică sticle și pahare goale, ambalaje de pizza, pungi goale de cartofi prăjiți deși, la marginea gazonului și la ieșirea din stadion erau amplasate tomberoane și pubele. Asta ține de educație, și așa cum semnalăm zilnic, oricât am fi de „frumoși”, avem nevoie să fim educați.

- Publicitate -

Artiștii chiar au făcut să merite concertul, iar Smiley a fost apogeul

Din păcate, așa cum spuneam, nu am apucat să văd tot concertul. Am ratat-o pe Nico, cea care a cântat în deschidere. Am ajuns la stadion exact când ea termina, așa că nu mă pot pronunța cu privire la prestația ei. Pe ceilalți însă, i-am văzut pe toți, pentru că am stat până la final.

S-au bucurat de succes în rândul publicului toți, atât cei de pe afiș, cât și invitații-surpriză. Cabron, Puya, Killa Fonic, au energizat publicul având prestații ok, aș aprecia eu.

De succes s-a bucurat și ploieșteanul Ștefan P3, tânărul licean care astăzi, 1 iulie, susține prima probă a bacalaureatului. Imnul Ploiești, Capitala Tineretului 2024 a fost cântat împreună cu toți tinerii de pe stadion.

- Publicitate -

Dealtfel, evenimentul „Petrolul 100” a fost organizat sub egida Ploiești – Capitala de Tineret a României 2024, în colaborare cu Fundația Județeană de Tineret Prahova și Asociația Eurospirit.

Din păcate, din cauza orei târzii, nu tot publicul a rămas până la final, astfel că mulți au ratat recitalul „de toți banii”, cel al lui Smiley. Artistul nu a coborât deloc standardele, fiind prezent pe scena amplasată pe Ilie Oană împreună cu formația sa, și a cântat 100% live.

Mii de tineri au cântat, au dansat și au comunicat cu artistul care, în stilu-i caracteristic, atrage tot mai mult public tânăr. Toți tinerii îi știau piesele, reacționau la îndemnurile lui și se distrau, arătând că Ploieștiul chiar știe și poate să se bucure de un show de calitate.

- Publicitate -

Ce minusuri a avut evenimentul „Petrolul 100”

Deși mie nu mi s-a întâmplat, am auzit cazuri când mame cu copii nu au fost lăsate să intre nici măcar cu sticle de apă. Pot spune însă că așa se întâmplă la mai toate concertele, așa că asta nu ar fi o tragedie. Când te duci la un astfel de eveniment, îți asumi și cheltuielile extra… într-o oarecare măsură.

Al doilea mare minus a fost să organizezi un concert-eveniment cu ocazia centenarului echipei de fotbal Petrolul Ploiești fără… echipa de fotbal Petrolul Ploiești! Cine, Doamne, iartă-mă, face așa ceva?!?!? Data concertului a fost stabilită în timpul cantonamentului sărbătoriților. Păi cum vine asta? Ca la Ploiești, așa… ☹

Singurul moment Petrolul Ploiești, din inimi de suporteri!

Al treilea minus… Cum organizezi așa ceva fără, la final, un minim de foc de artificii? Sunt, totuși 100 de ani!!! Nu ai putut suplimenta bugetul să faci ceva cât de cât memorabil? Pentru toate trăznăile se găsește un bani de artificii, dar pentru 100 de ani de Petrolul Ploiești, nu??? Nu mai zic de ceva drone că deja exgerez.

Totuși, în loc de foc de artificii, la final cei prezenți au avut parte de ceva deosebit. Unul dintre aspersoarele menite să irige gazonul a pornit, făcând un duș serios celor aflați în dreptul lui. Cum a pornit? Nu e prea clar. Cert este că a reprezentat un moment haios, nepregătit și destul de neplăcut pentru mulți din cei afectați.

Aspersor pornit în loc de artificii

Și o ultimă remarcă, deși nu toți cei prezenți ar privi-o ca pe un minus, a fost doar un concert. M-aș fi așteptat ca la o sărbătoare a centenarului să pună mai mult accent pe echipa Petrolul Ploiești, să fie proiectate imagini din istoria echipei, să fie, practic, tot evenimentul centrat pe ceea ce înseamnă Petrolul Ploiești. Dar, dacă stau bine să mă gândesc, însăși echipa a lipsit, așa că ce pretenții să am în rest?

Per total evenimentul a fost unul de care ploieștenii chiar aveau nevoie. Am văzut oameni frumoși, m-am bucurat de atmosferă de calitate și am văzut tineri care știu să se distreze. Da, orașul merită cât mai multe astfel de evenimente cu mențiunea că, evident, este imperios necesar să fie „cu plată”! De ce? Pentru că numai așa ai garanția unei atmosfere frumoase. Altfel, dacă lași „la liber”, ai toate șansele să se transforme totul într-un fiasco total!