Singurul punct gastronomic local de pe Valea Doftanei, La Mama Lili, introduce un concept nou de agroturism: prânz cu cobzari

Scriam la sfârșitul anului 2022 despre Punctul Gastronomic Local „La mama Lili”, primul punct gastronomic local deschis în Prahova. La vremea respectivă s-a declanșat un adevărat val de „hate”. De ce? Numai haterii știu…

În ceea ce ne privește, experiența a fost 100% autentică, fără ca proprietarii care au pus bazele acestui punct gastronomic local să aibă habar. Am făcut rezervare telefonic atunci, și am mers și am luat masa ca orice alt client. Nu am spus niciun moment de unde suntem.

Experiența a fost cu adevărat plăcută și mâncarea delicioasă (am avut supă de pui cu tăiței de casă, pastramă cu mămăliguță și plăcintă de mere). Datorită faptului că Punctul Gastronomic Local „La mama Lili” era singurul din Prahova pe care l-am găsit atunci pe net, ne-a făcut să scriem despre el. Și nu numai să scriem, dar și să-l recomandăm pentru experiența minunată de acolo.

Ceea ce a urmat, cu greu poate fi descris și explicat. De la contestarea produselor oferite de acei oameni (atenție, comentatorii le contestau fără să fi mers acolo), până la jigniri la adresa noastră. Am fost acuzați că am fi mers să mâncăm „moka”, așa cum se exprimau distinșii cititori. În plus am avut parte și de alte apelative pe care nu vreau să le reproduc.

Tocmai din cauza aceasta am hotărât în cadrul redacției să-i promovăm „moka”, așa cum ar spune unii cititori. Și le-am făcut această ofertă.

Ca să vedeți însă unde poate duce răutatea umană, oamenii de acolo ne-au refuzat politicos. Erau atât de sătui de toate telefoanele rău-voitoare primite în două zile, încât nici nu voiau să ia în calcul această posibilitate: „De ce să facem asta? N-ați văzut ce a ieșit? Nu ne trebuie! Noi suntem bine așa! Avem clienți de trebuie să-i refuzăm, chiar nu, mulțumim!”. Mai aveau puțin și ne spuneau că le făcusem un adevărat deserviciu scriind despre ei și făcându-i cunoscuți în Prahova.

În ceea ce ne privește, intenția a fost bună. Site-ul nostru de recomandări, recomandpe.ro, are ca scop tocmai promovarea afacerilor mici, locale, din toată țara, dar mai ales din Prahova. Pentru oamenii de la Punctul Gastronomic Local „La mama Lili” se pare însă că nu a fost, la momentul respectiv, cea mai bună acțiune. Știți vorb-aia: „Drumul până în iad este pavat cu bune intenții…”. Cam asta am făcut noi, le-am dat câteva zile de iad, iar oamenii chiar nu aveau nevoie de asta.

A trecut iarna, s-au mai așezat lucrurile… Și, pentru că îi urmărim pe Facebook (da, chiar ne place ce fac ei acolo…), am văzut că intenționează să ducă la un alt nivel experiența culinară a punctului gastronomic local. Și am mai făcut o încercare, i-am sunat să întrebăm dacă ne dau acceptul pentru a scrie despre ceea ce urmează să facă: La împlinirea unui an de la înființare, vor să ofere o experiență completă. Astfel, au cooptat o formație de cobzari care să cânte în timpul mesei melodii tradiționale românești.

„Aniversarea unui an de când am deschis e prilej de mare sărbătoare, în care să reînviem viața satului!

Astfel in data de 28 mai 2023, Punctul Gastronomic La mama Lili va găzdui o șezătoare ce va avea ca scop conectarea cu trecutul prin intermediul mâncărurilor si a cântecelor tradiționale.

Voia bună si energia vor fi asigurate de trupa Trei parale, iar pentru ca experiența să fie completă, nu vor lipsi preparatele pregatite după rețete tradiționale și vinul numai bun de băut.

Rezervările se vor face la 2 intervale orare: ora 13:00 și ora 15:00.

De asemenea pentru rezervările de la ora 13:00, dacă își doresc să petreacă mai mult timp alături de noi, punem la dispoziție hamace, pufi cu fân și cafea in grădina gospodăriei.

Rezervări: Alin- 0729186164, Cosmina- 0736054553

Preț: 100 RON/ persoană”, au scris pe Facebook cei de la Punctul Gastronomic Local „La mama Lili”.

Deci duminică, pe 28 mai, experiența va trece la un alt nivel: Cine va lua prânzul tradițional „La mama Lili”, va avea parte și de muzică folclorică de calitate. Prețul este puțin mai mare decât în mod normal, dar este un moment aniversar. În mod normal, prețul meniului este de 75 de lei de persoană.

Pentru cei care sunt abonați la comentarii negative menționăm că: NU am primit niciun ban pentru această reclamă (doar ne place de oamenii ăștia și încurajăm ceea ce fac)! NU am primit nicio porție de mâncare „moka”! NU am mai mers acolo din luna noiembrie a anului trecut! NU suntem invitați „de onoare” la evenimentul din 28 mai și nici NU vom merge acolo!

Vom merge însă cu altă ocazie, când suntem în drum pe la Valea Doftanei. Eventual după un traseu ușor pe Secăria. Da, vom face rezervare ca orice alt client și vom merge incognito ca și data trecută. Și vom plăti ca orice client, ca și data trecută! Asta așa… ca să se știe, nu că am avea vreo speranță deșartă cum că în acest mod vom opri comentariile negative și acuzațiile de reclamă mascată.

NU este reclamă mascată, este reclamă gratuită! Poate crede cineva că în ziua de astăzi cineva mai face acest lucru? Noi am făcut-o pentru că le eram datori după tot valul de negativism pe care au trebuit să-l suporte data trecută.

Pentru cine știe însă, pentru cine poate să vadă dincolo de răutăți și caută o experiență autentică, cei de la Punctul Gastronomic „La mama Lili” fac o treabă excelentă. Noi îi recomandăm din tot sufletul! 😉