Mi-am făcut o radiografie și un CT la Spitalul As Medica din Bucov. Cum am fost tratat

Încă de la început fac precizarea că mi-e frică de mor de tot ce înseamnă spitale, doctori, injecții, analize, etc. Cu toate acestea, odată trecut de 45 de ani, au început să apară și unele probleme medicale așa că am fost nevoit să-mi înving teama de ”halatele albe” și a trebuit să mă programez pentru o radiografie, respectiv Tomografie Computerizată.

Deși sunt plătitor de contribuții la bugetul asigurărilor de sănătate de mai bine de 20 de ani, am aflat că dacă vreau să-mi fac un ”CT” la ”stat” fără să fiu considerat un ”caz de urgență” trebuie să aștept cu lunile.

Așadar, singura variantă a rămas ”la privat”. Un prieten mi-a recomandat să încerc la Spitalul AS Medica din Bucov, fondat și condus de medicul Alin Scarlat, pentru că și-a deschis de curând un centru de imagistică.

Zis și făcut. Am sunat la numărul de pe site-ul spitalului, as-medica.ro, și m-am programat la o radiografie, respectiv la un CT. În cele ce urmează o să vă povestesc cum a decurs experiența, în premieră pentru mine, cu tomografia computerizată.

M-am prezentat la spitalul As Medica din Bucov la ora stabilită, iar modul în care arăta locația mi-a dat un sentiment de încredere, chiar dacă teama de ceea ce urma să mi se întâmple nu dispăruse complet. Curtea arăta fain chiar și într-o zi mohorâtă de februarie, locurile de parcare sunt suficiente, iar indicatoarele m-au ajutat să ajung rapid la centrul de imagistică.

Am fost preluat imediat de o asistentă amabilă, care mi-a explicat cu lux de amănunte că trebuie să beau în decurs de o oră șase pahare cu apă. ”Nu vă grăbiți să beți toată cantitatea de apă odată, ci în timp, pentru că trebuie să respectăm procedura” a fost răspunsul său la întrebarea mea de om în panică: ”Dar dacă nu pot să beau toată apa?”. Cât timp m-am hidratat am remarcat curățenia impecabilă, centrul de imagistică fiind nou.

După ce mi s-a explicat în detaliu care este procedura, inclusiv care sunt riscurile și am fost întrebat dacă sufăr de alergii sau anumite boli, am semnat un formular de consimțământ.

Fiind trădat de emoții, mi s-a spus că nu sunt singurul, personalul AS Medica a fost foarte amabil, iar odată ajuns în sala aparaturii medicale (am aflat că este de ultimă generație și are un nivel de radiații mai mic cu 40% decât cele mai vechi) mi s-a injectat substanța de contrast. Asistenta a avut mâna atât de ușoară, încât nici nu am simțit acul de care îmi era atât de frică.

Investigația medicală propriu-zisă a durat aproximativ 20 de minute, timp în care am fost scanat de aparat și încurajat permanent de operatorul computerului tomograf.

La scurt timp după finalizarea procedurii, am primit un CD cu rezultatul CT-ului, iar a doua zi am primit pe mail și interpretarea, rezultatul fiind ”de bine” pentru sănătatea mea fizică și, mai ales, mentală…

Așadar, recomand As Medica Bucov pentru radiografii și CT, mai ales că aparatura scoate ”filme” de înaltă rezoluție, care nu lasă loc la interpretări.

În ceea ce privește prețurile, acestea sunt disponibile AICI, cu precizarea că în cazul CT-ului, dacă sunt mai multe secțiuni de investigat se pot obține și reduceri, pacientul respectiv având parte de un pachet personalizat de servicii.

(P)