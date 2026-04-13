Mesajul lui Trump, după blocada SUA din Strâmtoarea Ormuz

Donald Trump, într-o conferință de presă la Casa Albă, a susținut că „va fi deblocată strâmtoare și va fi reluat traficul”. „Nu avem nevoie de strâmtoare, dar restul lumii are”, a susținut președintele SUA.

- Publicitate -

Trump a susținut că „Noi nu avem nevoie de Strâmtoare. Avem petrol”. Totodată, președintele SUA a mai precizat că „va fi deblocată strâmtoarea și va fi reluat traficul”. Însă a condiționat acest lucru.

„Nu putem permite ca arma nucleară să ajungă la un grup de oameni care ne-a atacat constat în ultimii 47 de ani”, a mai susținut Trump, care a anunțat că este în vigoare blocada în Strâmtoarea Ormuz.

- Publicitate -

Înainte de conferința de presă, președintele SUA, la scurt după impunerea blocadei, a lansat un nou mesaj dur la adresa Iranului.

„Flota iraniană zace pe fundul mării, complet distrusă – 158 de nave. Ceea ce nu am lovit sunt cele câteva nave pe care ei le numesc «nave de atac rapid», deoarece nu le-am considerat o amenințare serioasă”, a scris președintele american, potrivit hotnews.

- Publicitate -

Trump a mai susținut că „dacă vreuna dintre aceste nave se apropie de BLOCADA noastră, va fi ELIMINATĂ imediat, folosind același sistem de ucidere pe care îl folosim pe mare împotriva traficanților de droguri de pe bărci. Este rapid și brutal”.

Reamintim faptul că armata americană a avertizat că orice navă care intră sau iese fără permisiune din zona blocadei care a fost instituită la ora 17:00 (ora României) asupra porturilor iraniene va fi „supusă interceptării, devierii și capturării”, relatează Sky News.

Navele neutre aflate în porturile iraniene beneficiază de o „perioadă de grație limitată” pentru a părăsi zona, potrivit Centrului britanic pentru operațiuni maritime (UKMTO).

- Publicitate -

Perioada de grație va fi stabilită, ulterior, într-un aviz oficial destinat navigatorilor.