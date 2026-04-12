Donald Trump anunță blocarea Strâmtorii Hormuz și amenință Iranul cu intervenție militară

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că Marina americană va începe „imediat” blocarea completă a traficului naval prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul global de petrol.
Declarația vine după eșecul negocierilor de pace purtate la Islamabad, unde, potrivit liderului american, nu s-a ajuns la un acord privind programul nuclear al Iran.
Într-o postare pe platforma sa de socializare, Trump a transmis că „blocada va începe imediat”, precizând că și alte state ar urma să se alăture demersului. Acesta a acuzat Iranul că folosește strâmtoarea ca instrument de „șantaj ilegal”, susținând că urmărește obținerea de bani și dezvoltarea de arme nucleare.
Președintele american a avertizat că Statele Unite sunt „pe deplin pregătite de atac” și că armata americană poate „distruge ce a mai rămas din Iran”, dacă situația o va impune. În același timp, el a sugerat că măsurile dure ar putea duce, în final, la reluarea liberă a traficului maritim în zonă.
Trump a mai declarat că a ordonat Marinei SUA să intercepteze navele aflate în ape internaționale care au plătit taxe către Iran pentru a tranzita regiunea. Potrivit acestuia, petroliere din China și India ar fi continuat să opereze în Golf, fie achitând astfel de taxe, fie transportând petrol iranian.
Liderul de la Casa Albă a acuzat, totodată, Iranul că a amplasat mine navale în strâmtoare și că împiedică libera circulație maritimă, menționând că acestea nu mai pot fi neutralizate în totalitate. El a subliniat că Marina SUA are ordin să elimine aceste pericole și să asigure securitatea navigației.
În același context, Trump a avertizat că orice atac asupra navelor americane sau asupra altor vase care tranzitează zona va primi un răspuns militar „puternic”.