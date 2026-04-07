Liderul suprem al Iranului este în stare gravă

Iranul riscă să își piardă și noul lider suprem, la doar o lună de la lichidarea lui Ali Khamenei, în urma raidurilor lansate de către Statele Unite ale Americii și Israel, asupra Teheranului. Fiul acestuia, Mojtaba Khamenei, s-ar afla în stare gravă și nu ar mai fi în măsură să conducă țara, notează The Times.

Potrivit informațiilor furnizate de serviciile de informații americane și israeliene, Mojtaba Khamenei ar fi tratat pentru o afecțiune medicală gravă, în centrul țării, la 140 de kilometri sud de Teheran, în orașul Qom, considerat sacru în islamul șiit.

Mai mult, apropiații liderului suprem iranian chiar s-ar pregăti de funeralii. Se lucrează în prezent la fundația unui mausoleu de mari dimensiuni, ce ar putea adăposti mai multe morminte. Acest lucru sugerează că alți membri ai familiei, inclusiv Mojtaba Khamenei, ar putea fi înmormântați alături de fostul lider suprem, care nu a fost încă înhumat.

Iranienii au confirmat că Mojtaba Khamenei a fost rănit în același atac aerian care i-a ucis tatăl, pe 28 februarie. De la începutul războiului, nu s-a mai știut nimic despre el. Asta deși fusese ales să-i succeadă tatălui său la șefia statului iranian, la începutul lunii martie.

Inclusiv președintele american Donald Trump a afirmat că poartă negocieri cu alți oficiali iranieni și a precizat în mod explicit că nu are de-a face cu liderul suprem.