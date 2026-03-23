Iranul dezminte negocierile de pace anunțate de Donald Trump

Ministerul de Externe din Iran contrazice afirmațiile lui Donald Trump și spune că nu sunt în curs negocieri între SUA și Iran.

”Negăm ceea ce a spus președintele american Donald Trump cu privire la negocierile care au loc între Statele Unite ale Americii și Republica Islamică Iran.

Republica Islamică Iran își menține poziția de a respinge orice tip de negocieri înainte de atingerea obiectivelor Iranului în urma războiului”, transmite instituția, citată de BBC News.

Conform ministerului iranian de Externe, declarațiile lui Donald Trump ”fac parte din eforturile de a reduce prețurile la energie și de a câștiga timp pentru implementarea planurilor sale militare”.

”Da, există inițiative din partea țărilor din regiune pentru a reduce tensiunile, iar răspunsul nostru la toate acestea este clar: nu suntem partea care a început acest război și toate aceste solicitări ar trebui trimise Washingtonului”, a mai transmis Ministerul iranian de Externe.

Precizările vin după ce președintele american Donald Trump declarase cu puțin timp înainte, într-o postare pe rețelele sociale, că amână atacurile cu care amenințase centralele electrice iraniene, în urma unor discuții ”foarte bune și productive” cu Iranul.

Anterior, agenția de știri iraniană Fars cita o sursă potrivit căreia nu există comunicări directe sau indirecte cu Statele Unite. De asemenea, agenția Tasnim, afiliată Gărzii Revoluțioane, a relatat informații similare.

Vă reamintim că Donald Trump a anunțat pe platforma sa, Truth Social, că a purtat discuții “foarte bune și productive” cu Iranul privind încetarea războiului din Orientul Mijlociu.

“Pe baza tonului și a caracterului acestor discuții aprofundate, detaliate și constructive, care vor continua pe parcursul săptămânii, am îndrumat Departamentul de Război să amâne toate atacurile militare împotriva centralelor electrice și a infrastructurii energetice iraniene pentru o perioadă de cinci zile”, a mai scris președintele SUA.