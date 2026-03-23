Trump anunță negocieri cu Iranul pentru oprirea războiului

Președintele american Donald Trump a anunțat luni că Statele Unite și Iranul au avut „conversații foarte bune și productive” privind oprirea războiului și a transmis că a cerut Pentagonului să amâne, pentru cinci zile, orice lovituri asupra centralelor electrice și infrastructurii energetice iraniene.

„Sunt încântat să raportez că Statele Unite ale Americii și Iranul au avut, în ultimele două zile, conversații foarte bune și productive privind o rezolvare completă și totală a ostilităților noastre din Orientul Mijlociu.

Pe baza caracterului și tonului acestor discuții aprofundate, detaliate și constructive, care vor continua pe parcursul acestei săptămâni, am instruit Departamentul de Război să amâne, pentru o perioadă de cinci zile, orice și toate loviturile militare împotriva centralelor electrice și infrastructurii energetice iraniene, sub rezerva succesului întâlnirilor și discuțiilor în curs”, a scris Donald Trump, pe Social Truth, potrivit Antena 3.

Decizia vine după o escaladare puternică a tensiunilor din ultimele zile. Reuters a relatat anterior că Trump avertizase Iranul cu atacuri asupra infrastructurii energetice dacă nu redeschide Strâmtoarea Hormuz, iar Teheranul amenințase, la rândul său, cu închiderea completă a acestei rute strategice și cu represalii asupra infrastructurii energetice din regiune.

Suspendarea loviturilor este condiționată de evoluția negocierilor aflate în desfășurare.