Patru persoane au murit la Viena după ce s-a prăbușit o schelă

Patru persoane au murit la Viena după ce o schelă s-a prăbușit în curtea unui imobil de apartamente dintr-un cartier istoric, relatează Reuters.

Potrivit purtătorului de cuvânt al poliției, incidentul a avut loc pe un șantier din curtea unui bloc cu apartamente situat în districtul 9 al Vienei.

Cauza prăbușirii schelei nu este cunoscută momentan. Clădirea era una veche, la fel ca toate construcțiile din zonă, care datează din secolul al XIX-lea.

Un purtător al ambulanței a susținut că o a cincea persoană, un bărbat în vârstă de 45 de ani, a fost rănită grav, potrivit romaniatv.net.