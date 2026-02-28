- Publicitate -
Momentul în care tramvaiul din Milano deraiează și intră într-o clădire [VIDEO]

Autor: Ștefan Vlăsceanu
tramvai milano

Momentul în care tramvaiul liniei 9 a luat curba cu viteză mare și a ieșit de pe șine, izbindu-se de colțul unei clădiri, în Piazza Vittorio Veneto, zona Porta Venezia din Milano a fost surprins de o cameră de pe bordul unei mașini aflate în apropiere.

Incidentul a dus la moartea a două persoane și rănirea altor 49 de oameni, potrivit bilanțului provizoriu, informează Rainews.it.

Prima victimă confirmată este un pieton în vârstă de 60 de ani, lovit de vehiculul provenit din Piazza della Repubblica și care se îndrepta spre Porta Venezia.

Tramvaiul de pe linia 9 a deraiat, vineri în jurul orei 16:00, în Piața Vittorio Veneto, în zona Porta Venezia, la Milano, oprindu-se în fața unui imobil, mai exact în vitrina unui magazin.

