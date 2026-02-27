- Publicitate -
Tragedie la Milano. Un tramvai a deraiat și a intrat într-o clădire. O persoană a murit

Autor: Corina Matei
tramvai deraiat milano
Sursa foto: captură video

Un tramvai a deraiat vineri după-amiaza, 27 februarie 2026, la Milano și a intrat într-o clădire. Un prim bilanț indică faptul că o persoană a murit și 39 au fost rănite.

Potrivit presei italiene, accidentul s-a produs la scurt timp după ora 16:00, pe Viale Vittorio Veneto. Tramvaiul se deplasa dinspre Piazza Repubblica către Porta Venezia.

La un moment dat, tramvaiul a ieșit de pe șine, s-a izbit de o clădire și a lovit mai multe persoane. Unele dintre ele au fost prinse sub tramvai. Echipele de intervenție lucrează pentru a le scoate.

Victima decedată este un bărbat, a cărui identitate nu a fost încă stabilită. Potrivit primelor informații, acesta ar fi fost un trecător care se afla în zonă în momentul impactului.

La locul accidentului au intervenit mai multe ambulanțe, pompierii, cu cinci autospeciale, poliția și serviciile de urgență 118. O persoană rănită a fost transportată la spital în cod roșu, șase în cod galben, iar 32 în cod verde.

