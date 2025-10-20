UE renunță definitiv la gazele din Rusia. De când?

Uniunea Europeană a decis oficial să renunțe definitiv la gazele rusești. Astfel, luni, 20 octombrie 2025, la Luxemburg, în cadrul unei reuniuni a miniştrilor europeni ai energiei, s-a luat decizia ca până la finalul anului 2027 toate țările europene să renunțe la importul de gaze naturale rusești.

Măsura, care va intra în dezbaterea Parlamentului European, a fost propusă în primăvară de Comisia Europeană. Prin această decizie, Uniunea Europeană intenționează să scadă finanțarea războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei.

Încă din 2022, UE încearcă să se desprindă de Rusia din punct de vedere energetic. Dar, deşi a încetat aproape complet importurile de petrol rusesc, ea rămâne puternic dependentă de Moscova pentru aprovizionarea cu gaze naturale: Rusia reprezenta încă 19% din importurile totale de gaze ale Uniunii Europene în 2024, faţă de 45% în 2021.

Pentru a accelera acest proces, Comisia Europeană a propus în primăvară statelor membre oprirea totală a importurilor de gaz rusesc până la sfârşitul anului 2027.

Parlamentul European ar dori interzicerea tuturor importurilor de gaze ruseşti, fie prin gazoduct, fie sub formă de GNL, începând cu 1 ianuarie 2026, cu câteva excepţii limitate, informează Digi24.