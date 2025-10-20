Ce avantaje va avea Bulgaria după trecerea la moneda euro

Bulgaria va avea drepturi depline la reuniunile de politică monetară ale BCE (Banca Centrală Europeană), după adoptarea monedei euro, la 1 ianuarie 2026. Acest lucru a fost confirmat de președinta BCE, Christine Lagarde, într-un interviu acordat televiziunii bulgare BNT, duminică, 20 octombrie 2025, transmite BTA.

- Publicitate -

BCE salută cu căldură aderarea Bulgariei la zona euro la 1 ianuarie 2026, când țara va deveni membru cu drepturi depline al uniunii monetare, a declarat președinta BCE, Christine Lagarde, într-un interviu acordat Televiziunii Naționale Bulgare, difuzat duminică seara. Bulgaria va beneficia de stabilitatea, lichiditatea și avantajele monedei unice, a adăugat ea.

În urma aderării, Bulgaria va avea un loc permanent în Consiliul Guvernatorilor BCE, guvernatorul Băncii NaBNB, Dimitar Radev, reprezentând țara, având dreptul de vot și de exprimare a opiniei și participând la deciziile de politică monetară care vor fi luate la Frankfurt.

- Publicitate -

Ce presupune, concret, trecerea la moneda euro

Lagarde a explicat că tranziția la euro înseamnă că cetățenii și întreprinderile bulgare vor putea efectua transferuri de bani, călători și efectua tranzacții oriunde în zona euro, fără a fi nevoiți să schimbe bani. Nu vor trebui să se gândească la fluctuațiile cursului de schimb, dacă leva este mai ieftină sau mai scumpă sau la ce curs va fi schimbată.

Pentru bănci, apartenența la zona euro înseamnă o mai mare stabilitate, acces la mai multă lichiditate, participarea la un grup mai mare de bănci, precum și o supraveghere organizată în mod consecvent și coerent în cadrul sistemului, a remarcat președinta BCE.

Întrebată despre întrebările și preocupările cetățenilor cu privire la prețuri și inflație legate de înlocuirea levei cu euro, Lagarde a comentat că schimbarea provoacă întotdeauna îngrijorare. În cuvintele sale, în cele din urmă, unele lucruri se pot dovedi a fi puțin mai scumpe din cauza schimbării, există mici discrepanțe, dar, per total, pe termen lung nu există schimbări semnificative.

- Publicitate -

Instituțiile pot face multe pentru a preveni abuzurile în timpul tranziției de la levă la euro, a adăugat Lagarde. Instituțiile trebuie să aplice regulile, deoarece principiul este conversia fără nicio variație ascendentă sau descendentă din punctul de vedere al consumatorului. De aceea, trebuie să impună cu adevărat respectarea regulilor și să se asigure că marile magazine, dar și cafenelele și magazinele mici, le respectă și nu profită de ele, a declarat guvernatorul BCE.