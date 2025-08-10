Cum apar turbulențele aeriene

Când avionul a început să se zguduie violent pe un zbor Delta de la Salt Lake City spre Amsterdam săptămâna trecută, unii pasageri au crezut că acesta se va prăbuși.

Aeronava a intrat într-o zonă de turbulențe severe, aruncând oamenii în tavan și trimițând cărucioarele de servire prin cabină. Un pasager a spus că s-a simțit ca un cutremur. Avionul a fost nevoit să facă o aterizare de urgență la Minneapolis, unde 25 de persoane au fost duse la spital.

A fost doar cel mai recent incident dintr-o serie de turbulențe care, în ultima vreme, au provocat răni, spitalizări și chiar un deces. Un bărbat de 73 de ani a murit în urma unui atac de cord în timpul unor turbulențe severe pe un zbor de la Londra la Singapore, anul trecut.

Turbulențele, cauzate de perturbări ale atmosferei, sunt unul dintre cele mai imprevizibile fenomene meteorologice pentru piloți.

Aerul curge precum apa unui râu: netulburat, curge lin, dar dacă întâlnește un obstacol, cum ar fi o stâncă, devine turbulent. Munții și furtunile acționează ca niște stânci într-un râu, schimbând modul în care se mișcă aerul.

Turbulențele moderate până la extreme se produc de zeci de mii de ori pe an în întreaga lume. Pentru majoritatea pasagerilor, acestea se resimt ca niște simple zdruncinături, dar în cazuri severe pot provoca daune structurale aeronavei, pierderea temporară a controlului și răni. Doar în SUA, turbulențele au provocat peste 200 de răni grave între 2009 și 2024, potrivit datelor Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB).

Vestea bună este că decesele sunt foarte rare, iar purtarea centurii de siguranță previne aproape întotdeauna rănirile grave. Vestea proastă: turbulențele par să fie în creștere, mai ales pe unele dintre cele mai aglomerate rute aeriene, și se preconizează că vor deveni și mai frecvente pe măsură ce planeta se încălzește.

Turbulențele se înrăutățesc. Iată cele mai „zdruncinate” rute aeriene ale planetei

Așadar, unde se pot aștepta pasagerii la cele mai agitate călătorii?

Site-ul de prognoză a turbulențelor, Turbli, a analizat peste 10.000 de trasee aeriene, folosind date din surse precum Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) din SUA și Serviciul Meteorologic Britanic (UK Met Office), pentru a clasifica cele mai turbulente rute ale planetei.

Scopul este „să le arătăm oamenilor că, deși turbulențele sunt haotice, ele urmează totuși anumite tipare”, a declarat Ignacio Gallego Marcos, fondatorul Turbli și expert în dinamica fluidelor computațională.

