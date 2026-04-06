S-a deschis Târgul de Paște în centrul Ploieștiului. Cât costă drobul, cârnații de Pleșcoi și dulciurile tradiționale

Ploieștenii sunt invitați, în aceste zile, în centrul orașului, unde a fost deschis, astăzi, 6 aprilie, în premieră, Târgul de Paște organizat de Servicii de Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești. Amplasat în fața Palatului Administrativ, evenimentul aduce atmosfera sărbătorilor pascale mai aproape de comunitate, prin produse tradiționale, obiecte handmade și cadouri specifice acestei perioade.

Aproximativ 30 de comercianți și meșteșugari participă la ediția din acest an, oferind o gamă variată de produse: de la preparate alimentare tradiționale – cozonaci, dulciuri de casă sau alte bunătăți specifice Paștelui – până la decorațiuni tematice, aranjamente florale și obiecte lucrate manual, potrivite pentru cadouri.

La capitolul produse tradiționale, cunoscuții cârnați de Pleșcoi sunt comercializați la prețul de 50 de lei/kg, iar drobul de miel și pastrama de berbecuț se vând la același preț.

La standurile cu dulciuri nu lipsesc specialități precum ciocolata fără zahăr cu nucă, la 15 lei/100 g, marmelada din caise, la 5 lei/100 g, sau rulada de ciocolată, la 10 lei/100 g. O clătită uriașă poate fi cumpărată cu 10 lei.

Vizitatorii pot găsi, de asemenea, numeroase produse handmade, ideale pentru cadouri de Paște, de la decorațiuni tematice până la obiecte artizanale realizate manual.

Potrivit SGU Ploiești, târgul este dedicat exclusiv produselor tradiționale și obiectelor specifice sărbătorilor pascale și va fi deschis pentru public până pe 13 aprilie.

