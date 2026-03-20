VIDEO: Moment șocant pe DN 1A, la intrarea în Ploiești: o depășire inconștientă putea provoca o tragedie

O cameră de bord a surprins momentul în care un șofer se angajează într-o depășire periculoasă, manevră care se putea transforma într-o tragedie.

Incidentul s-a produs vineri dimineață, pe DN 1A, la intrarea în cartierul ploieștean Mitică Apostol, în jurul orei 8:30.

În imaginile de la finalul textului trimise de un cititor, martor la incident, se vede cum un șofer depășește un TIR fără să se asigure că are suficient timp pentru a reveni în siguranță pe sensul său de mers.

Cel mai probabil, șoferul care circula din sens opus a redus viteza, evitând astfel un impact ce se putea solda cu victime.

Reprezentanții IPJ Prahova au transmis redacției noastre că vor încerca să-l identifice pe șoferul respectiv pentru a lua măsurile prevăzute de legislația în vigoare.