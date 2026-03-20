„Sunt din Italia, nu e problema mea”. Șofer tupeist, cu bolidul pe un trotuar din Ploiești. Dreptatea a fost făcută de un polițist local

O situație revoltătoare a avut loc în Ploiești, chiar în fața bisericii Atanasie și Chiril de pe strada Mărășești. Un șofer a ajuns să pună în pericol pietonii după ce si-a urcat bolidul pe trotuar pentru că nu găsea loc de parcare.

„Sunt din Italia, nu e problema mea că nu am loc de parcare”

Incidentul ne-a fost semnalat de o cititoare a ziarului, care a precizat că i-a atras atenția șoferului, doar că răspunsul acestuia a lăsat-o fără replică: „Sunt din Italia, nu e problema mea că nu am loc de parcare”

„Mă aflam împreună cu soțul meu pe trotuarul din fața bisericii Sf. Atanasie și Chiril de pe strada Mărăşești, când am observat că pe trecerea de pietoni din fața bisericii un șofer face manevre și se urcă cu bolidul său pe trotuar.

A trebuit să ne ferim, deoarece domnul ne presa să ne dăm la o parte ca să-şi potrivească el mașina pe trotuar.

În momentul în care m-am dus în dreptul geamului de la șofer și i-am atras atenția că este pe trotuar și că a făcut niște manevre care ne puteau pune în pericol, domnul mi-a răspuns că el este din Italia și că nu este problema lui că nu are loc de parcare.

M-a deranjat foarte tare atitudinea lui și i-am spus că nu cred că în Italia şi-ar fi permis să se comporte așa”, ne-a declarat femeia.

În discuție a intervenit și soțul acesteia, care a atras atenția asupra unui alt aspect grav: pe locul din dreapta șoferului se afla un copil de aproximativ 9-10 ani.

„În această discuție a intervenit și soțul meu care i-a atras atenția că pe locul din dreapta sa se află un copil (nu mai mare de 9-10 ani, am estimat eu) care n-ar avea ce să caute pe acel loc din motive de siguranță. Evident că domnul ne-a sfidat, a încuiat mașina și a plecat”, a mai declarat femeia.

Dreptatea a fost făcută de un polițst local

Situația nu a rămas însă fără urmări. Soțul femeii a apelat imediat la Poliția Locală Ploiești, iar echipajul sosit la fața locului a constatat neregulile și a luat măsurile legale.

„Pe această cale vreau să mulțumesc Poliției Locale Ploiești, care a răspuns prompt la apelul telefonic al soțului meu și a trimis un echipaj care a constatat că mașina este parcată neregulamentar și a luat măsurile legale.

Poate domnul din Italia a înțeles totuși că și în România există legi și reguli și ele chiar se aplică. Am pus și câteva poze cu mașina în cauză. Iubesc Italia și pe italieni, nu suport mitocanii și pe cei care se cred mai presus de lege!”, își încheie ploieșteanca mesajul trimis pe adresa redacției, alături de fotografiile de mai jos.