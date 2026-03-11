Impozit de 11 ori mai mare pentru micile firme din Ploiești. Antreprenorii vorbesc despre „închideri”

Micii antreprenori din Ploiești, cei care dețin firme care au sediul declarat într-un apartament, de exemplu, de obicei deținut de proprietarul firmei, s-au trezit în situația în care, în 2026, este posibil să-și închidă afacerile pentru că li s-a mărit impozitul de peste 11 ori.

„Nu, nu este cum au declarat peste tot, că s-a mărit cu 80%! Anul trecut am plătit impozit de 300 de lei. Anul acesta, pentru că avem sediul declarat într-o casă pe care o deținem, ne-am trezit cu un impozit de plată de 3.300 de lei. Adică de 11 ori mai mult decât anul trecut!”, se plânge un antreprenor care are, în Ploiești, o mică firmă de divertisment.

„Pentru firme s-a mărit impozitul de 11.7 ori, 1.8 de la Guvern și 6.5 de la Consiliu. 1.8 x 6.5 = 11.7. Da, este legal, dar tot firmele trebuie să vină cu de 11 ori acești bani. Adică cineva trebuie să producă mai mult ca să plătească, pe lângă alte taxe și impozite”, spune antreprenorul.

„În acest caz, gândiți-vă câte firme se vor închide pentru că, după ce că este criză economică, și nu producem suficient, trebuie să venim cu bani de acasă pentru a plăti impozitele la sediul social al firmei pe care o avem”, spune acesta.

Cu cât a crescut, de fapt, cota de impozitare

La finalul lunii decembrie 2025, Consiliul Local Ploiești a decis mărirea cotei de impozitare pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice, de la 0,22%, la 1,3%. Cu alte cuvinte, cota a fost mărită de 6,5 ori.

Legal? Da, cu siguranță!

Ce spunea Simona Dolniceanu, șefa SPFL, explica în februarie 2026, care este exact situația clădirilor nerezidențiale.

„Persoanele fizice și juridice dețin proprietăți nerezidențiale. Dacă persoanele juridice achită un impozit calculat cu o cotă de 1,46%, persoanele fizice au achitat (pentru activități economice) o cotă de 0,2%. Această diferență este menținută din anul 2016.

Marja în care se putea aplica această cotă de impozitare era de 0,2% – 1,3%. La maximul de 1,3% se putea aplica o cotă adițională de 100%. Consiliul Local a hotărât să aplice cota de 1,3%, fără a o adăuga. (…) Creșterile au fost conform legii”, explica Simona Dolniceanu.

Ce spun ploieștenii-antreprenori, cititori ai Observatorului Prahovean, cu privire la taxele și impozitele mărite pe clădiri nerezidențiale

Încă de la începutul anului 2026, proprietarii de mici afaceri din Ploiești s-au trezit cu sume de plată enorme la bugetul local. Cei mai afectați au fost proprietarii de mici afaceri care, pentru a le deschide, și-au trecut sediul social în casa sau apartamentul proprietate personală. Odată cu treceerea ca sediu de firmă, destinația clădirii este schimbată în nerezidențială.

„Au mărit nejustificat impozitul pe nerezidențiale de 6 ori”

„Au mărit nejustificat impozitul pe nerezidențiale de 6 ori, de la 0,22 la 1,30 % (…) O firmă cumpără o casă, o folosește comercial dar și-o amortizează în 40 de ani, ratele de amortizare intrând pe cheltuieli, astfel neplătind 16% impozit pe profit și 16% pe dividende, optimizând fiscal.

Dacă aceeași casă e cumpărată investițional de o persoană fizică, aceasta o amortizează prin închiriere dar plătind statului 10% impozit pe profit și 10% sănătate CASS. Adică firma câștigă 32% din preț și persoana fizică pierde în continuare 20% din chirii (aproximativ). Noi, micii proprietari, nu suntem nici lanțuri de supermarket nici rafinării, ci doar investitori care avem un surplus. După ce am plătit taxe toată viața, dânșii fac o mare confuzie egalând impozitul unei firme cu cel al cetățeanului (…)”.

La Ploiești valoarea metrului pătrat impozitat este între 1.120 și 1.320 de euro

„Știu ploieștenii că ei sunt impozitați pe locuințe la valoarea pe metrul pătrat între 1.120 și 1.320 de euro? Știu cetățenii că în general, la bloc, nu se cunoaște suprafața construită, prin urmare un apartament cu suprafața utilă de 50 m.p. are o suprafață construită și impozitată de 70 m.p., pentru că se înmulțeste suprafața utilă cu 1,4?

Ploieștenii cu mai multe locuințe, știu ei că Domnul Primar vă ia pe clădirea de domiciliu 0,095 %, pe a doua 0,15 % și pe următoarele 0,20%? Ceea ce nu este legal. O clădire nu poate avea un impozit mărit pentru că este numărul „X” din totalul proprietăților „Y”!(…)”

SPFL doar aplică legea și hotărârea Consiliului Local

„Da, nu cereți părerea SPFL și faceți reclamații inutile, ei doar aplică legea. Nici Guvernul nu poartă vina în totalitate, ci Consiliul Local. Guvernul a majorat prețul de bază (Atenție! nu acesta este prețul/m.p.! ) al unui m.p. de construcție, cu 79,60 %, justificând menținerea acestui preț de ceva ani, și a rezultat un preț de bază de 2.677 lei (aproximativ 542 Euro/mp). Ce nu se spune: calculul real unui m.p. de construcție se calculează înmulțind acest „preț național de bază” cu rangul localității și zona, Ploiești fiind localitate de rang I.

Exemplu: Calculăm: prețul impozabil al unei case vechi, de 100 mp, zona B, Ploiești cu coeficient 2,4. Adică 2.677 lei înmulțit cu 2,4, rezultă că sunteți impozitat la 6.424 lei / m.p., respectiv 1.260 Euro / m.p. , pentru orice imobil din Ploiești, zona B. Am calculat și în Euro ca să vedeți cât de mare e impozitul pentru o locuință veche ținând cont că în Ploiești prețul unei constructii noi este între 900-1300 Euro / m.p., construită de o firmă.

Trecem la calculul impozitului:

impozit 2026, locuiești în casă sau o închiriezi unei persoane fizice, deci casă rezidențială, vei plăti 100 m.p. x 6.424 lei/mp = 642.400 lei valoare impozabilă. Impozitul este 0.095% din valoare, respectiv 610 Lei . impozit 2026, închiriezi către o firmă, casa devine nerezidențială și vei plăti 642.400 x 1,30%, respectiv 8.350 lei!!! Dacă tot l-ai închiriat legal, din chirii, vine statul și îți ia impozit 10% și 10% sănătate (nu dau detalii, există deduceri sau plafonări).

Sau poate ai un spațiu comercial de 100 mp în zona B, automat nerezidențial. Închiriat sau… gol. Vei plăti tot 8.350 lei! De unde? Vi se pare mult? Sunt doar 3 salarii minime nete!

De ce diferența asta enormă? Pentru ca sublimul Consiliu Local a majorat impozitul pe clădiri nerezidențiale de la 0,22% la 1,30% , adica de 5,9 ori. Nu discutăm nici de cei 79.6% ai guvernului, o luam de bună.

Și da, poți face un raport de evaluare al imobilului dar nu o să fie mare ajutor, valorile prețului/m.p. este pe acolo, poate mai scoți un 20%… dacă ai noroc.”

„Primarul și consilierii locali au greșit extrem de grav”

„Primarul și consilierii locali au greșit extrem de grav când au crescut impozitele locale ale persoanelor fizice pentru imobile nerezidențiale de la 0,22% la 1,3%. Doar acest indicator mărește impozitul pe nerezidențialele persoanelor fizice de circa 6,5 ori sau cu 650%.

Dar și creșterea mpc (metru pătrat construit – n.r.) de la 1.492lei/mpc la 2.677lei/mpc (adică de 1,8 ori sau cu circa 80% mai mult), decizie luată la nivel de guvern, face ca, pentru un imobil nerezidențial, impozitul să crească de circa 11,7 ori (6,5 x 1,8 = 11,7 sau cu 1170%) !!!

Justificarea ca o PF (persoană fizică – n.r.) să plătească aproximativ ca și o PJ (persoană juridică – n.r) impozit pe nerezidențiale nu stă în picioare și aici explic de ce: O persoană fizică plătește imobilul din bani deja supraimpozitați (salariu de exemplu este impozitat cu 42,7% la total, la un 10.000 lei brut avem 5.700 lei net) pe când o firmă își deduce TVA, cheltuieli, amortismente, ceea ce este cu totul altceva. Statul deja persoanei fizice i-a luat foarte mulți bani iar aceasta, din economii, își cumpără, să spunem, un spațiu comercial, pe când PJ nu.

În București, impozitul plătit de PF pe spațiile nerezidențiale este de 0,2% în anul 2026.

Cu ce este mai presus Ploieștiul de București dpdv al afacerilor? Cu nimic.

Doar incompetența primarului și a consilierilor locali a făcut ca, pentru aceste imobile, impozitul să crească de aprozimativ 11,7 ori. Adică cineva care a plătit impozit în anul 2025 suma de 1.000 lei, în anul 2026 va plăti aproximativ 11.700 lei !!!”.

Acestea sunt doar câteva din calculele făcute de micii antreprenori și de grijile cu care, consideră ei, au fost împovărați de Consiliul Local Ploiești.

Pentru a vedea care este situația în alte orașe de același rang cu Ploieștiul, Observatorul Prahovean a solicitat câtorva orașe-municipii din țară transmiterea de informații cu privire la modul de calcul al impozitului pe clădirile cu destinație nerezidențială.

Revenim cu detalii.