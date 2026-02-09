Șoc fiscal la Ploiești: impozit pe casă mai mare de 38 de ori într-un singur an

Un ploieștean s-a trezit că are de plătit, în acest an, un impozit pe o casă folosită atât în scop rezidențial, cât și ca sediu de firmă, de 38 de ori mai mare față de anul trecut.

„Anul trecut impozitul pentru casă, teren și o mașină a fost de 1020 de lei, din care cel pentru casă a fost de 312 lei” ne-a transmis un cititor.

Anul acesta, el s-a trezit că are de achitat un impozit de 11.880 de lei pentru aceeași clădire, impozitul pe teren rămânând aproape același ca în 2025!

”Am sunat la Finanțele Locale și mi s-a răspuns sec că asta este situația și că trebuie să plătesc”, ne-a transmis cititorul, revoltat.

În 2026, impozitul ploieșteanului a ”explodat”

Acesta consideră exagerată valoarea noului impozit, mai ales în condițiile în care, în spațiul public, s-a vorbit despre o majorare de aproximativ 70% a impozitelor locale.

„Aș fi înțeles dacă impozitul se dubla, hai, cel mult se tripla. Dar în cazul meu vorbim despre o majorare de peste 38 de ori. Este inadmisibil. În total, am de achitat impozite de aproape 13.000 de lei”, a mai precizat ploieșteanul.

Contactată de Observatorul Prahovean, Simona Dolniceanu, director executiv al Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, a explicat modul de calcul care a dus la această situație.

„Impozitul datorat a fost calculat corect, deoarece este vorba despre o suprafață foarte mare nerezidențială. Impozitul s-a majorat o dată din cauza aplicării cotei de 1,3% și încă o dată ca urmare a creșterii normei de impozitare cu 80%. La clădirile mixte, cum este și acest caz, impozitul se calculează în condiții rezidențiale, dar cu aplicarea cotei pentru nerezidențial”, a declarat Dolniceanu.

Pentru a evita astfel de situații, reprezentanții fiscului local recomandă proprietarilor să scoată spațiile nerezidențiale din regimul mixt și să realizeze un raport de evaluare.

Odată parcurși acești pași, impozitul datorat poate scădea semnificativ, raportat la suprafața respectivă.