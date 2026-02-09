Șoc fiscal la Ploiești: impozit pe casă mai mare de 38 de ori într-un singur an

Un ploieștean s-a trezit că are de plătit, în acest an, un impozit pe o casă folosită atât în scop rezidențial, cât și ca sediu de firmă, de 38 de ori mai mare față de anul trecut.
„Anul trecut impozitul pentru casă, teren și o mașină a fost de 1020 de lei, din care cel pentru casă a fost de 312 lei” ne-a transmis un cititor.
Anul acesta, el s-a trezit că are de achitat un impozit de 11.880 de lei pentru aceeași clădire, impozitul pe teren rămânând aproape același ca în 2025!
”Am sunat la Finanțele Locale și mi s-a răspuns sec că asta este situația și că trebuie să plătesc”, ne-a transmis cititorul, revoltat.
În 2026, impozitul ploieșteanului a ”explodat”
Acesta consideră exagerată valoarea noului impozit, mai ales în condițiile în care, în spațiul public, s-a vorbit despre o majorare de aproximativ 70% a impozitelor locale.
„Aș fi înțeles dacă impozitul se dubla, hai, cel mult se tripla. Dar în cazul meu vorbim despre o majorare de peste 38 de ori. Este inadmisibil. În total, am de achitat impozite de aproape 13.000 de lei”, a mai precizat ploieșteanul.
Contactată de Observatorul Prahovean, Simona Dolniceanu, director executiv al Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, a explicat modul de calcul care a dus la această situație.
„Impozitul datorat a fost calculat corect, deoarece este vorba despre o suprafață foarte mare nerezidențială. Impozitul s-a majorat o dată din cauza aplicării cotei de 1,3% și încă o dată ca urmare a creșterii normei de impozitare cu 80%. La clădirile mixte, cum este și acest caz, impozitul se calculează în condiții rezidențiale, dar cu aplicarea cotei pentru nerezidențial”, a declarat Dolniceanu.
Pentru a evita astfel de situații, reprezentanții fiscului local recomandă proprietarilor să scoată spațiile nerezidențiale din regimul mixt și să realizeze un raport de evaluare.
Odată parcurși acești pași, impozitul datorat poate scădea semnificativ, raportat la suprafața respectivă.
Japca la drumul mare Ploieștiului din toata tara este numarul 1 la taxe si impozite, de ce ? Suntem asa avuti in Ploiești
Bună ziua , asigur proprietarul că e legal , nu moral și legea nu e constituțională. D-na Simona Dolniceanu în mod cert l-a consiliat pe D-nul Polițeanu și în mod cert este părtașă la distrugerea clasei medii a cetățenilor ploieșteni. Au mărit nejustificat impozitul pe nerezidențiale de 6 ori , de la 0,22 la 1,30 % și îi invităm la tribunal . De ce nu e corect ? Dânsa consideră că impozitul asupra proprietăților persoane juridice trebuie să fie egale cu cele ale clădirilor deținute de persoane fizice în scop nerezidențial . Doamna și domnul se află într-o gravă eroare fiscală : o firmă cumpără o casă, o folosește comercial dar și-o amortizează în 40 de ani , ratele de amortizare intrând pe cheltuieli , astfel neplatind 16% impozit pe profit și 16% pe dividende , optimizand fiscal . Dacă aceeași casă e cumpărată investițional de o persoană fizică, aceasta o amortizează prin închiriere dar plătind statului 10% impozit pe profit și 10% sănătate CASS . Adică firma câștigă 32% din preț și persoana fizică pierde în continuare 20% din chirii ( aproximativ ) . Noi , micii proprietari , nu suntem nici lanțuri de supermarket nici rafinării ci doar investitori care avem un surplus , după ce am plătit taxe toată viața, dânșii fac o mare confuzie egalând impozitul unei firme cu cel al cetățeanului. NU PLĂTIȚI, aveți rabdare , deja sunt multe procese pe rol și în mod cert Guvernul actual sau viitor ( … ) va schimba legea .
Aș mai completa : știu ploieștenii că ei sunt impozitați pe
locuințe la valoarea pe metrul pătrat între 1120 și 1320 de Euro ? Știu cetățenii că în general , la bloc, nu se cunoaște suprafața construită, prin urmare un apartament cu suprafața utilă de 50 m.p. are o suprafață construită si impozitată de 70 m.p. , pentru că se înmulțeste suprafața utilă cu 1,4 ? Ploieștenii cu mai multe locuințe, știu ei că Domnul Primar , la sfatul Doamnei Director , vă ia pe clădirea de domiciliu 0,095 % , pe a doua 0,15 % și pe următoarele 0,20% ? Ceea ce iar nu este legal , o clădire nu poate avea un impozit mărit pentru că este numărul „X” din totalul proprietăților „Y” , o să vă spună Onorata Instanță ! Doamna Director și Domnule Primar , noi plătim juriștii primăriei, ce școală au ei dacă nu cunosc niște lucruri elementare ?