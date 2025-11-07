Audiență record la podcastul Observatorul Prahovean LIVE

Aproximativ 60.000 de persoane în primele 24 de ore de la difuzarea live au vizionat pe platformele online podcastul Observatorul Prahovean LIVE, în care jurnaliștii Marius Nica, Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au abordat unele dintre cele mai de impact teme ale momentului pentru cititorii noștri.

Pacient de 87 de ani, umilit și plimbat printre spitale

Vârful de audiență s-a înregistrat la dezbaterea cazului pacientului de 87 de ani, care a fost plimbat timp de aproape 10 zile între secțiile Spitalului Județean de Urgențe Ploiești și care a fost internat și diagnosticat doar după apariția cazului în mass media.

Elevii cu dizabilități, abandonați de sistem

Un alt subiect care a generat un interes aproape similar din partea publicului a fost dezvăluirea legată de situația microbuzelor electrice noi pentru pentru cei aproximativ 600 de elevii cu dizabilități din Prahova.

Cumpărate de consiliul județean din fonduri europene, acestea stau nefolosite de aproape nouă luni în curțile centrelor educaționale pe motiv de… lipsă de șoferi sau de stații de încărcare.

Ploieștenii sunt revoltați: 4 lei călătoria

Publicul podcastului a urmărit cu interes crescut și discuția despre majorarea prețului biletului pe mijloacele de transport public din Ploiești de la 2,5 lei, la 4 lei pe călătorie.

În contextul în care regia de transport nu a luat nicio măsură pentru eficientizarea activității și creșterea calității serviciilor oferite călătorilor, decizia consiliului local de a transfera (din nou) costurile către ploieșteni i-a scandalizat pe pasageri.

De remarcat că, în primele ore de la difuzarea în regim live pe pagina de Facebook, podcastul a avut peste 30.000 de urmăritori, ediția fiind urmărită și pe siteul observatorulph.ro, dar și pe canalul nostru de YouTube.

Impactul semnificativ pe social media se datorează faptului că Observatorul Prahovean are o comunitate pe Facebook formată din peste 218.000 de urmăritori. Ziarul are o prezență importantă și pe YouTube sau Tik-Tok, cu peste 25.000 de abonați, respectiv 272.000 de aprecieri. Peste 80% din acest public este din Prahova.

Tuturor, vă mulțumim pentru fidelitate!

Emisiunea integrală poate fi urmărită aici: