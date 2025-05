Cofetăria Le Bonbon din Ploiești și povestea tortului viral

În Ploiești, pe Bulevardul Petrolului, se află laboratorul Cofetăriei Le Bonbon, cea care a avut curajul să-și asume un „tort de campanie”, un tort prin care artizanii și-au manifestat clar opțiunea pentru o Românie pro-occidentală. Familia Bucur, din Ploiești, are acest business mic, de familie, dar care, la ora actuală, este în plină ascensiune.

„A fost o idee de echipă”, ne-au mărturisit Mihai Bucur, unul din membrii familiei și Marian Bocan, managerul afacerii. Sunt mândri și asumați deși știu că riscă, în acest fel, să-și piardă o parte din clienți. Dar dorința lor pentru o Românie cu valori occidentale este prea mare. „Noi susținem o cauză bună”, spune Marian Bocan.

Le Bonbon nu este la prima „producție virală”. În urmă cu aproximativ trei ani de zile, tot ei au fost și cei care au gândit prăjitura garsonieră, cu referire directă la garsoniera minusculă din Cluj, care, la vremea respectivă, s-a viralizat în spațiul public.

Dealtfel, Observatorul Prahovean a mai publicat în 2021, povestea Cofetăriei Le Bonbon, ca exemplu de afacere de familie. Astăzi însă revenim, pentru că, nu-i așa, au crescut atât de mult, și au idei atât de frumoase, încât merită să fie amintiți ca făcând parte din elita dulciurilor ploieștene.

Pe piața ploieșteană încă din 2011

„Povestea a început în 2011, când am deschis, în luna ianuarie prima cofetărie și laboratorul, aici, la sud, în Bariera București”, povestește Mihai Bucur, proprietarul Le Bonbon. A urmat al doilea magazin, în centru, la Winmarkt, în luna noiembrie a aceluiași an. „Suntem o afacere de familie. Suntem implicați eu, soția mea, părinții, sora mea… Suntem cu toții aici!”, mai spune antreprenorul.

Ideea, după cum tot el povestește, le-a venit pentru că la ei în casă nu se cumpărau prăjituri, mama și sora gătind dulciuri tot timpul. „Se făceau în casă dulciuri, foarte bune. Noi nu cumpăram niciodată prăjituri de la cofetării”, povestește Mihai.

Banii pentru deschiderea acesteia au provenit din celelalte afaceri pe care familia le avea, respectiv o tipografie, încă din 1993, o fabrică de paste făinoase, în 1997, o gogoșerie și o patiserie. Astfel, cu capitalul provenit de la acestea, a luat naștere, în urmă cu 14 ani, Cofetăria Le Bonbon.

Acum, în 2025, Le Bonbon are patru cofetării în Ploiești și, de curând, a deschis în parteneriat cu o altă societate, și o cofetărie în Urlați.

În perioada pandemiei de Covid, Le Bonbon livra acasă clienților prăjiturile preferate

În 2020, odată cu declanșarea pandemiei de Covid și închiderea spațiilor comerciale, Le Bonbon a început să livreze comenzile acasă, clienților. Lucrând cu personal redus, livrările le făceau chiar ei, personal. A fost o perioadă grea, așa cum singuri recunosc, dar au reușit să treacă și peste ea și să se replieze după ce greul a trecut.

„Atunci, în primele zile, noi am închis de bunăvoie, până să se dea indicații în acest sens. (…) Ne-a afectat destul de tare pentru că noi aveam cofetărie în AFI, complex care a fost închis un an și ceva...”, mărturisește Mihai Bucur.

„La Winmarkt însă am avut noroc, pentru că nu am fost în interiorul mall-ului”, mai spune antreprenorul. „Efectiv închiși, cu toți oamenii acasă, am fost doar trei săptămâni, maxim o lună. Apoi am început, ușor-ușor, să dăm drumul iar la treabă”, mai adaugă el.

Tot din perioada respectivă își amintește că nu se găseau măști. Și atunci, pentru a nu ieși fără, și le-au confecționat singuri, cu ajutorul tipografiei pe care o aveau, și și le-au cusut ca să poată ieși pe stradă.

Începând cu 2022, lucrurile au încept să revină treptat la normal. „Bonus, la toată perioada pandemiei, a fost că în 2023 și 2024 au fost foarte multe evenimente, pentru că acestea fuseseră amânate. Și, cumva, totul a venit ca să echilibreze perioada de dinainte”, povestește Mihai Bucur.

Prăjituri numai din ingrediente naturale

Aceasta este deviza de la care echipa Le Bonbon nu se abate. „Bineînțeles că se lucrează numai cu ingrediente naturale. Totul este pregătit de la zero. Folosim frișcă naturală, lapte integral, lapte dulce, unt… nu folosim margarină. E totul făcut de la zero, nu se cumpără nimic gata preparat, creme la găleată sau altceva”, spune soția lui Mihai Bucur, Dori, cea care se ocupă de prepararea prăjiturilor.

Dori Bucur a intrat în afacerea dulce a familiei, încă din timpul facultății, atunci când a venit să se angajeze în cadrul Le Bonbon. L-a cunoscut pe Mihai și, astfel, a pătruns încet-încet în tainele cofetăriei. Acum aplică cibernetica, studiată în facultate, în calculul catității rețetelor și, evident, îi ies toate de minune.

„N-are nicio legătură. Poate baza, să zicem că se leagă cumva matematica din spate, informatica din spate, legăturile, cu ce se întâmplă acum în cofetărie”, spune ea râzând. „Trebuie să calculezi totul, să faci un balans de ingrediente, trebuie să știi exact cât să pui din fiecare…”, încearcă ea să găsească o legătură între matematică și cofetărie.

Dori Bucur, alături de Ioana Anghel, sora lui Mihai, sunt reprezentantele părții feminine a businessului de familie.

Dar Le Bonbon nu face doar prăjituri, ci și produse de patiserie. Acestea sunt proaspete întotdeauna, nu pregătesc nimic în avans și nu congelează. De-asta, în magazinele lor, după-amiaza nu mai găsești pateuri. Preferă ca, atât aluatul cât și umplutura, să fie pregătite în aceeași zi și să fie vândute proaspete. „Textura se schimbă de pe o zi pe alta. Așa că nu preparăm multe, pentru a nu rămâne”, explică cei de la Le Bonbon. Rețetele sunt proprii, atent calculate, și sunt doar „rețete artizanale”, spun ei.

Ciocolata Dubai, un real succes pentru Cofetăria Le Bonbon

În ceea ce privește desertul preferat, Mihai Bucur spune că pe sufletul lui este ciocolata de casă. „Din păcate este un produs pe care nu prea îl mai facem pentru că nu este cerut”, spune el.

Consideră însă că „au dat lovitura” cu ciocolata Dubai, a cărei rețetă le-a adus numai laude din partea clienților. „Rețeta noastră pentru ciocolata Dubai chiar e cea originală, am cumpărat-o chiar din Dubai”, spune Mihai.

Dovadă că au „nimerit-o”, cum se spune, în continuare, deși trendul s-a dus, ciocolata Dubai este încă în topul preferințelor clienților lor. „Cred că avem multe zile în care vindem mai multă cicolată Dubai decât amandine”, mai spune antreprenorul. Și ei sunt surprinși de cât de bine prinde în continuare acest produs. Au și varianta fără zahăr, pentru diabetici, așa că acoperă cerințele unui public variat.

Planuri de viitor, un rebranding puternic

În ceea ce privește produsele, în prezent le mențin și se concentrează pe un rebranding puternic, pentru a rămâne în pas cu cerințele pieței. Marian Bocan, managerul Le Bonbon spune că acesta va avea loc în vară, dar nu a dezvăluit încă în ce constă.

În rest se pregătesc intens pentru sezonul de vară, care înseamnă multe evenimente la care candy bar-ul este elementul principal.

Rețetele lor sunt aceleași, consacrate de ani de zile, rețete pe care însă, periodic, le îmbunătățesc. „Ingredientele se mai schimbă, din când în când, în funcție de ce apare nou și mai de calitate pe piață”, spune Dori Bucur. Ca gust, încearcă să mențină gustul autentic, sănătos, cel care le-a consolidat poziția pe piață și le-a fidelizat clienții de atâția ani de zile.

Ca o trăsătură distinctă față de celelalte cofetării, cei de la Le Bonbon, încearcă să folosească zahăr cât mai puțin în produsele lor. „Am încercat să facem totul cu mai puțin zahăr. Folosim cât de puțin putem dar încercăm, totodată, să echilibrăm rețetele”, mai spun ei.

Le Bonbon este o afacere de familie, un business deja consolidat pe piața de prăjituri din Ploiești.

Și iată că, fiind atât de siguri de poziția lor pe piață, își permit să-și asume anumite riscuri pentru a-și face cunoscute speranțele și convingerile.

„Tortul candidaților” a fost o mișcare care le-a atras multe simpatii dar și multe antipatii în rândul clienților lor. Noi am considerat că o astfel de asumare nu poate trece neobservată, așa că am ales să prezentăm povestea acestei echipe frumoase, de la Le Bonbon, care îndulcește de atâția ani mesele ploieștenilor.

Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de Le Bonbon și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea Le Bonbon nu a citit și nu a aprobat textul înainte de apariția lui.