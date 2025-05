George Simion se pregătește de pierderea alegerilor

Urmăresc cu interes fuga nebună a lui George Simion prin toată Europa, care, în ultimele zile, deja mă face să devin invidioasă. Adică a ajuns să zboare mai mult ca mine și nu-mi place asta! Am impresia că a uitat că alegerile sunt în România, altfel nu-mi explic. El, care comenta absența unor candidați la dezbaterile din 2024, catalogându-i drept „lași”, acum dă dovadă de aceeași lașitate.

- Publicitate -

Nu a venit la dezbaterea de la Digi24. Nu a venit la cea de la Antena 3 CNN. Nu a venit nici măcar la Micutzu sau la România TV. În schimb merge să vorbească alegătorilor polonezi. Fuge de dezbateri, fuge pe scări, fuge de jurnaliști… este într-o goană continuă. De ce „fugem de dezbatere”, domnule Simion?

Azi în Polonia, mâine în Italia, poimâine în Belgia, nu mai știe să stea pe-acasă… aici, unde oamenii ar trebui să-l voteze duminică, spune el.

Între două avioane, cică Ryanair, are timp însă să posteze pe pagina sa de Facebook:

- Publicitate -

„Atrag atenția contracandidatului meu să oprească tentativele de fraudă sau de creare a unui Maidan împotriva voinței poporului”.

Care tentative de fraudă, domnule Simion? M-a lăsat mască postarea aceasta (sper să nu o șteargă cum a făcut cu cea cu jurnaliștii de la Digi24, gest pentru care nu a dat nicio explicație). Unde vede el tentative de fraudă?

Mai mult decât atât, echipa de campanie a candidatului George Simion a transmis, joi, 15 mai 2025, în cursul serii, o solicitare oficială către Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), prin care cere o întrevedere de urgență cu conducerea instituției. Aceștia ridică semne de întrebare cu privire la fraudarea alegerilor din 18 mai.

Cred și eu, mobilizarea românilor la vot, pentru ei se traduce ca „fraudare a alegerilor”. Și nu se așteptau la asta, așa că se simt încolțiți. Simt că pierd și… o iau razna!

- Publicitate -

Mie îmi sună ca un fel de „hoțul strigă hoții”. În timp ce Simion are bani să se plimbe prin Europa, pentru Nicușor Dan este mai ieftin să meargă la televiziuni, la toate cele care îl invită, pentru a le explica românilor cum vede el soluțiile pentru România.

În tot acest timp, Simion zboară mai mult ca mine. Și mă întreb, de unde are bani? Știți cât e de scump, chiar cu Ryanair sau Wizzair, să zbori cu bilete luate pe ultima sută de metri? Eu știu! Nu-mi permit așa ceva! Și, pun pariu că nici Nicușor Dan nu-și permite! Dar, dacă Simion nu are bani, atunci cine are?

Merge, cică să „rezolve” probleme pe care el zice că România le are, dar care s-au dovedit inexistente. În plus, în ce calitate s-a dus el să rezolve problemele României?!?!! Zboară și el de colo-colo, căutând fel de fel de pretexte, doar ca să nu stea acasă. De ce? Pentru că știe că aici nu mai are nimic de câștigat. A pierdut deja!

- Publicitate -

Opinii Voxpublica Ajutor! Vine Nicușor Dan și îmi schimbă sexul! Prin mai (foarte) desele mele preumblări pe rețelele de socializare din ultimul timp, am dat peste o întreagă galerie de personaje: patrioți de Facebook,...

Știe că pierde… simte!

Simte că, dacă săptămâna trecută îl despărțeau 20 de procente de contracandidatul său, acum diferența este aproape inexistentă. Simte că, în afară de cei care au ieșit și l-au votat pe 4 mai, alți alegători nu mai are de unde să scoată. Și atunci fuge. Fuge și se pregătește să țipe că l-au furat la alegeri, atunci când o să vadă că a pierdut.

De partea cealaltă, Nicușor Dan, a făcut ce a putut ca să scoată oamenii la vot. Și cred că a reușit, dar vom vedea exact duminică. A „topit” practic diferența între el și Simion prin calm, echilibru și o logică imbatabilă.

Personal, știu trei persoane care nu au fost la vot duminică, 4 mai 2025, dar care acum, pe 18 mai, se vor duce și vor pune ștampila pe Nicușor Dan. Știu și oameni care au votat cu George Simion pe 4 mai și care acum, pe 18, se vor duce să voteze din nou cu el. Dar sunt aceiași.

- Publicitate -

Electorat în plus, George Simion nu a atras. Pe când Nicușor Dan, așa, de la București, și fără bani, a redus diferența, ba chiar, după unele sondaje, a reușit să încline balanța în favoarea lui. Ce bine!

Simion știe asta, tocmai de-asta e atât de activ. Își urlă neputința! Pierde! Simte asta și, probabil, nu-i vine să creadă. Era convins că a câștigat deja săptămâna trecută. Acum nu mai e atât de convins.

George Simion despre Nicușor Dan: „E autist, săracu!”

Dovadă în acest sens este și faptul că a început să își piardă cumpătul, nu se mai controlează. Numai un om disperat reacționează așa.

- Publicitate -

În Belgia, la Parlamentul European, joi, 15 mai, vizibil deranjat de o jurnalistă de la Știrile ProTV, candidatul AUR i s-a adresat direct „Aveți un candidat pe care îl susțineți. E autist, săracu!”. Declarația a fost filmată.

Cum poți declara asta? Cum poți folosi termenul de „autist” ca o jignire, în condițiile în care, în România, unul din 100 de copii suferă de o tulburare de spectru autist?

După afirmația respectivă, George Simion a încercat să o repare susținând că a vrut să spună că este „marxist”, „soroșist” și alte asemenea „epitete”. Nu i-a ieșit. Așa că a părăsit sala în care a ținut discursul flancat de bodyguarzi. Chiar, parcă și numărul gărzilor crește în fiecare zi. De ce oare nevoie de atâtea dacă, așa cum susține el, este atât de iubit de români?

- Publicitate -

Urlă că e linșat mediatic, dar în tot acest timp fuge

El și-a pus presa în cap TOATĂ presa atunci când și-a permis să-i filmeze pe jurnaliști, fără acordul lor, în biroul lui. Probabil aceea a fost lovitura de grație pe care singur și-a aplicat-o pentru că… de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere.

Nu mai are ce face și atunci… fuge. Va ieși, probabil, luni, pe 19 mai, și va urla că alegerile au fost fraudate. Acum își pregătește terenul!

Să nu ne uităm în gura lui! Tot ceea ce avem de făcut este să ieșim duminică la vot, în număr cât mai mare. În liniște, fără să ne certăm, fără să înjurăm, fără să ne lăudăm. În tăcere, în cabina de vot, să aplicăm ștampila acolo unde trebuie! Noi vom vota, el va urla! Dar… el nu va mai conta, pentru că noi vom câștiga!