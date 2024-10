Femeie bătută în plină stradă, la Ploiești, de soțul cu care este în divoț. ”A zis că mă omoară!”

Victima a povestit, în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean, prin ce coșmar trece.

”Eu și soțul meu suntem în plin proces de divorț. Deși am ordin de protecție împotriva lui, ieri m-a bătut în plină stradă, în zona Kaufland Vest. Am avut noroc cu un bărbat, care a sărit să mă apere, altfel nu știu cum puteam scăpa. Eu am depus plângere la Secția 3, unde am depus dovezile că mă amenință cu moartea. Vă spun sincer că mi-e frică să nu mă omoare, am trei copii de crescut” a povestit femeia agresată.