Pățania unui ploieștean dependent de jocuri de noroc care a cerut ”autoexcluderea”

Un ploieștean dependent de jocuri de noroc a povestit în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean ce a constatat după ce a completat o cerere de ”autoexcludere”. Este procedura prin care persoanelor dependente li se interzice accesul în cazinouri, agenții de pariuri sportive, ”păcănele”, cazinouri, Loteria Națională etc.

”Eu joc la pariuri, la loto, dar și în cazinouri, de când mă știu, dar de vreo 6-7 ani o fac foarte de des. Am împlinit 50 de ani și am luat decizia să mă opresc. Nu o fac doar pentru bani, că nu am pierdut foarte mulți, ci pentru că îmi fură timpul. La pariuri sportive de exemplu, pentru un bilet, stau ore în șir să fac calcule” mărturisește ploieșteanul.

Acesta a contactat redacția Observatorul Prahovean după ce a constatat că, deși a făcut o cerere de autoexcludere, care ar trebui să-i interzică accesul în spațiile unde se desfășoară activități specifice jocurilor de noroc, acest lucru nu se întâmplă.

”Acum vreo două săptămâni am vrut să fac o cerere de autoexcludere direct la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Am descărcat cererea de la ei de pe site și am încercat să o trimit la ei pe mail. Nu am reușit. Am vrut să sun la ei, dar nu răspunde nimeni la niciunul dintre numerele de telefon afișate pe site” spune bărbatul.

După acest eșec, jucătorul împătimit a intrat la o agenție Casa Pariurilor din zona Păltiniș.

”Am dat de o doamnă foarte amabilă, care mi-a dat să completez o nouă cerere, pe care am semnat-o și, de față cu mine, a trimis-o la ONJN. De atunci am intrat în mai multe agenții de pariuri sportive, din cartierul Nord, precum Fortuna sau Superbet și chiar la o agenție Loto, unde, după verificarea buletinului, m-au lăsat să joc. Chiar i-am întrebat dacă figurez în baza de date a autoexclușilor și au ridicat din umeri” povestește cititorul.

Acesta mărturisește că ar vrea să renunțe la acest viciu pentru că în ultimii ani și-a văzut mulți prieteni ”distruși”.

”Mulți au divorțat, și-au pierdut casele, mașinile, averile, iar unii chiar și-au pus ștreangul de gât. Nu vreau să ajung ca ei” mărturisește ploieșteanul.

Potrivit legislației în vigoare, procedura de autoexcludere este un demers voluntar, ce presupune depunerea unei cereri specifice fie la sediul ONJN, fie direct la operatorii de jocuri de noroc. ”Organizatorii au obligația de a transmite aceste cereri către ONJN într-un interval de două zile lucrătoare de la înregistrare” scrie pe site-ul oficiului.

Din păcate, această procedură se încheie aici. Nu există o bază de date la nivel național cu jucătorii care au decis să completeze o cerere de autoexcludere astfel încât aceasta să fie accesată de toate firmele din domeniu.

A recunoscut acest lucru conducerea ONJN într-un răspuns adresat publicației snoop.ro:

”În prezent, ne aflăm în etapa în care am inițiat demersuri pentru integrarea noilor modificări legislative din domeniu, pregătindu-se achiziția necesară de soft specializat”

În lipsa acestei baze de date, jucătorii care vor să renunțe de bună voie la acest viciu sunt obligați să completeze cererea de autoexcludere și să o depună la fiecare agenție de pariuri sportive, sală de ”păcănele, loterie, etc.

Cum în Ploiești astfel de locații sunt cu zecile, misiunea jucătorului împătimit de a scăpa de acest viciu este aproape imposibilă. Acum, serios vorbind, cine ar putea lua la rând, toate agențiile, pentru a depune această cerere?! Este absurd!

Din păcate, în România, jocurile de noroc reprezintă o industrie puternică și influentă, iar victimele ei sunt tot mai numeroase. Statul român doar mimează preocuparea pentru limitarea acestui fenomen care distruge destine, familii, iar episodul ”autoexcluderea” este doar un simplu exemplu de inacțiune al instituțiilor plătite să-i protejeze pe dependenții de jocuri de noroc.