Cazul prahovenilor țepuiți la muncă în Danemarca, prezentat la televiziune, se dovedește a nu fi adevărat

Cu câteva zile în urmă am fost contactați la redacție de un cititor, un prahovean, Ionuț M., din comuna Cerașu, care ne-a adus la cunoștință faptul că „a fost țepuit” de o firmă din Danemarca, cu o „patroană româncă”.

- Publicitate -

Cazul nu era pentru prima dată în atenția presei, acesta fiind prezentat anterior și la o cunoscută emisiune de televiziune unde fusese anunțat ca „Munciți la sânge și neplătiți de patronul român?”. „Socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea de peste hotare! Pus să muncească din greu, dar banii nu i-a mai văzut… Patroana româncă s-a făcut nevăzută… Singura persoană care a promis că-i ajută le-a dat o lovitură și mai mare… Mai multe despre schema mișelească, în câteva clipe la (…)”, a fost prezentarea în debutul emisiunii, și tot parcursul acesteia s-a bazat pe povestirile și documentele furnizate de Ionuț M.

Aceleași documente ne-au fost și nouă furnizate de prahovean, dar, după documentări, am ajuns la o altă concluzie față de colegii din televiziune. Spre deosebire de aceștia, noi am reușit să contactăm „patroana româncă” și, în plus, am studiat documentele puse la dispoziție și am reușit să facem puțină lumină în acest caz.

Pentru a proteja identitatea persoanelor implicate vom folosi doar inițiale. „Patroana”, L.B., de fapt nu este patroană ci este, la rândul ei, simplu angajat responsabil pe partea de finanțe și comunicare cu angajații români.

Ce este și cum funcționează SKAT

„Sistemul de fisc danez funcționează altfel decât cel din România. E complicat de explicat. Ceea ce este clar este faptul că SKAT, fiscul danez, nu îți oferă nicio posibilitate să „dai țeapă”. Toate fișele se completează, banii se virează în conturi, nu face nimeni plăți din mână”, explică L.B.

„Avem probleme cu mulți români deoarece atunci când le cerem conturile bancare pentru a le putea vira banii, aceștia spun că, din diverse motive, ba că au datorii la statul român, ba că au diverse popriri pe conturi, ar prefera fără bănci. Păi noi nu avem cum să dăm bani decât transparent, prin intermediul băncii”, mai precizează L.B.

Sesizarea primită la redacție

Concret, sesizarea primită a fost că „Eu am lucrat in Danemarca din 2018 până anul trecut în noiembrie și pe ultima luna din anul trecut nu a vrut să mai ne plătească angajatorul este roman L… se numește iar cel ce ne a dus la muncă este un băiat din Ploiesti M.B. și noi acum am aflat că dansa nu nea platit impozit și nici taxele la fisc danez ne vin plicuri acasă că noi am fi datori la statul danez bani de vacanta nu am primit în nici un sezon doar ne muncea cate 12 ore pe zi și nu ne-am primit nimic din ce am muncit am nr de tf la ambi”

- Publicitate -

În traducere sesizarea ar suna așa: „Eu am lucrat în Danemarca din 2018 până anul trecut în noiembrie și pe ultima lună din anul trecut nu a vrut să mai ne plătească. Angajatorul este român, L.B. se numește, iar cel ce ne-a dus la muncă este un băiat din Ploiești, M.B. Noi acum am aflat că dânsa nu ne-a plătit impozit și nici taxele la fiscul danez. Ne vin plicuri acasă că noi am fi datori la statul danez. Bani de vacanță nu am primit în nici un sezon, doar ne muncea câte 12 ore pe zi și nu ne-am primit nimic din ce am muncit (…)”

Acuzațiile prahoveanului nu stau în picioare

Concret, din 2018, prin intermediul angajaților pentru recrutare ai firmei unde lucrează și doamna L.B., care este prahoveancă, într-adevăr, dar nu este „patroană”, mai mulți români au plecat să lucreze în Danemarca. Firma daneză angajatoare furnizează materie primă pentru decorațiunile de sărbători (crengi de brad, mușchi de pădure), dar și brazi de Crăciun.

Ceea ce în principal prahoveanul a susținut a fost faptul că nu și-a primit banii pe ultimele 3-4 săptămâni lucrate în Danemarca în anul 2022.

- Publicitate -

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții firmei au declarat faptul că nu există nicio plângere adresată companiei cu privire la neplata acestor bani. „Firma este daneză. Pentru orice neînțelegere, reclamație sau solicitare, se poate trimite un mail pe adresa firmei, redactat în engleză sau daneză, pentru a putea fi analizat de angajații responsabili cu acest sector. Nu am primit nicio solicitare scrisă pe mail din partea domnului Ionuț M. cu privire la incorectitudinea efectuării plății către dânsul”, a transmis L.B, din partea firmei.

L.B. a confirmat, ceea ce a spus și Ionuț M., că a primit un email de la acesta (trimis de trei ori), dar că nu l-a putut descifra și a mai spus de asemenea că nu există din partea acestuia vreo solicitare oficială cu privire la bani.

Alte acuzații nefondate

„Lucram la adunat mușchi din pădure și îi strângeam în lădițe. Nu știu exact ce făceau cu mușchii, îi duceau la firme pentru decorațiuni, ceva de genul acesta”, povestește prahoveanul. „Nu știu exact ce mușchi erau aceia, dar cred că erau otrăvitori pentru că începuseră să ne cadă unghiile”, mai povestește acesta.

- Publicitate -

L.B, care lucrează într-adevăr la firmă pe partea de financiar și care facilitează comunicarea cu angajații români, spune ca munca este grea, se lucrează cu mâinile. „Au mânuși de protecție care trebuie schimbate și de 2-3 ori pe zi. Mediul de lucru este greu, umed. Se întâmplă să se lovească la degete, să se rupă vreo unghie, dar din cauza muncii grele, nu din cauza vreunui mediu toxic sau otravă…”, precizează aceasta. „Dar ei știu ce muncă este, ce presupune munca aceasta. Nu îi tratează nimeni rău…”, mai completează ea.

O altă acuzație adusă a fost că la muncă sunt puși și minori. „Cel care nu a fost plătit avea 17 ani (din grupul inițial – n.r.), iar acum, în prezent, are minori de 14 ani la muncă”, povestește prahoveanul.

Cu privire la acest subiect L.B. a făcut precizări clare. „Vin din România cu copiii. De exemplu vine tatăl cu copilul și cu declarație din partea mamei. Totul este în regulă, totul este legal. Aici, în Danemarca, copiii au dreptul să lucreze. Chiar și acum am pe cineva care este cu copilul. Are 15 ani minorul. Are contract de muncă, perfect legal, i se plătesc taxele, perfect legal. Aici nu este ilegal să muncească minorii”, spune aceasta.

- Publicitate -

Referitor la faptul că „Ne vin plicuri acasă că noi am fi datori la statul danez…”, traducerile documentelor pe care Ionuț M., prahoveanul, ni le-a pus la dispoziție, arată clar faptul că el are DE ÎNCASAT bani din Danemarca, nicidecum că are de dat.

„Du skal have penge tilbage 2.157 kr.” Înseamnă că cel care a primit această înștiințare ARE DE LUAT suma respectivă, nu de dat. Confruntat cu situația, prahoveanul a declarat că, în acest caz, firma trebuie să recupereze acești bani și să îi dea mai apoi lui, deși înștiințarea i-a venit lui acasă, nu firmei la care a fost angajat.

Luând pe rând acuzațiile aduse de Ionuț M., acestea au fost demontate bucată cu bucată. Este adevărat, munca prestată în cadrul acestei firme este una grea, dar oamenii știu de la bun început în ce condiții vin să lucreze, știu de la început ce bani li se oferă, ce condiții de cazare și masă și, mai ales, ce asigurări au.

- Publicitate -

Din păcate, în acest caz, deși a fost prezentat la televiziune ca o „mișelie”, în realitate nu este nici pe departe așa și, ca dovadă, stau actele puse la dispoziție chiar de reclamant…