Agenția de turism Romanian Team Travel, acuzată de o „țeapă” de peste 2000 de euro: „Îmi vreau banii înapoi!”

Țeapă de peste 2000 de euro pe care o femeie din Prahova susține că luat-o de la agenția de turism Romanian Team Travel. Alexandra Sima, din Berceni, s-a trezit și fără bani și fără vacanța mult visată în Turcia, Antalya. Prahoveanca a depus plângere la poliție pentru înșelăciune. Spune că va merge „până în pânzele albe” pentru a recupera cei 2055 de euro achitați pentru așa zisa vacanță de vis.

Pe 25 iulie, Alexandra Sima a contactat agenția mai sus menționată, pe care, spune femeia, a găsit-o pe Google. A vorbit cu cea care s-a recomandat a fi patroana Romania Team Travel.

„În primă față am achitat 1055 euro, urmând ca diferența să o dau pe 15 august. Era vorba despre un sejur de 7 nopți, în Antalya, la ultra all-inclusive.

Pe 16 august, când mi-au intrat banii au virat și a doua tranșă de 1000 de euro. Toate bune și frumoase, aveam contract, aveam factura, numai că nu primeam nicio veste cu privire la biletele de avion, rezervarea la hotel, plus toate celelalte informații necesare acestui sejur.

Am resunat-o pe patroană, iar aici a apărut șocul. Am primit pe whatsapp un mesaj cum că din păcate pachetul nu mai poate fi onorat întrucât agenția a intrat în incapacitate de plată. Vă vom ține la curent.

Am paralizat. Am cerut, evident, explicații, dar nu mi-a mai răspuns nimeni nici la telefon, nici la mesaje.

Am sunat inclusiv la hotel, în Turcia. Nu știau de nicio rezervare”, ne-a spus Alexandra Sima, femeia care susține că a fost „țepuită” de agenția cu pricina.

Prahoveanca a depus deja plângere la Poliție, lucru confirmat pentru observatorulph.ro de către reprezentanții iPJ Prahova, care au spus că a fost demarată o anchetă pe această speță.

Am încercat să luăm legătura cu reprezentanții agenției de turism Romanian Team Travel. Telefonic nu am reușit, așa că am cerut un punct de vedere folosind mesageria.

Răspunsul primit a fost: „Bună ziua, deocamdată nu avem niciun punct de vedere, însă nu aveți acordul nostru cu privire la folosirea denumirii firmei sau alte date confidențiale”.