Agenția de turism Passion, acuzată de o ”țeapă” de 20.000 de euro pentru o vacanță în Maldive

O familie din Prahova așteaptă din luna februarie să-și recupereze aproape 20.000 de euro de la agenția de turism Passion din Ploiești în contul unei vacanțe petrecută în Maldive.

- Publicitate -

”În luna februarie, când copiii au avut vacanță, am plănuit să mergem în concediu în Maldive. Cu trei săptămâni înainte de plecare, am cerut o ofertă domnului Alexandru Sandu de la agenția Passion din Ploiești, cu care mai coleborasem. Acesta ne-a propus un pachet de transport cu avionul și servicii de cazare la un preț pe care l-am considerat acceptabil și am achitat integral factura emisă de agenție” povestește unul dintre soți.

Cu trei zile înainte de plecarea în vacanța mult dorită, același reprezentant al agenției i-a contactat pentru a le da o veste proastă.

”Domnul Sandu mi-a spus că la hotelul unde plătisem cazarea s-a produs un incendiu, iar una dintre vilele unde urma să stăm a ars. I-am spus să găsească o alternativă ca să nu ratăm concediul la care visam demult. A revenit la scurt timp cu o propunere pe care acum o regret” susține clientul agenției.

”Ne-a spus că trebuie să plătim o sumă mult mai mare decât cea achitată deja pentru cazarea la un alt hotel, pe motiv că rezervarea se face în scurt. Dar ne-a promis că ne vom recupera banii în scurt timp de la hotelul unde trebuia să fim cazați și la care achitasem deja serviciile turistice. Nici acum nu știu cum am putut să accept această oferă și să achit o nouă factură de 98.000 de lei. L-am întrebat de mai multe ori când voi avea banii din nou în cont și mi-a spus că este vorba de câteva zile. Pe lângă această sumă, agenția Passion mai trebuie sa ne deconteze si transferul de la aeroport la hotel (aproximativ 1500 euro) pentru care i-am trimis o altă factură. Ne-a spus, de asemenea, ca îi vor deconta cei de la hotelul unde am plătit cazarea prima dată” povestește prahoveanul.

De atunci au trecut patru luni, timp în care reprezentantul agenției Passion a făcut numeroase promisiuni rămase neonorate.

”Nu vorbim de câteva sute de euro, ci de aproape 20.000 de euro. Ne-a spus ba că a făcut plata, dar eu o problemă cu nu știu ce cont, ba că n-au intrat banii. I-am spus domnului Sandu că accept și plata în rate, numai să îmi recuperez banii, dar degeaba. Nu am primit niciun leu din cei 98.000 de lei pe care mi-i datorează” a precizat clientul.

- Publicitate -

Observatorul Prahovean a solicitat încă din 29 iunie un punct de vedere agenției Passion, însă până acum nu am primit vreo reacție.

Contactat și pe whatsapp, Alexandru Sandu de la agenția Passion a transmis că ”această plată putem să o facem până pe 14 iulie” apoi nu a mai răspuns mesajelor noastre.

Reamintim că în luna aprilie a ac estui an, a avut probleme cu cazarea în SUA și echipa de robotică Ro2D2, de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești, când a participat la Campionatul Mondial de Robotică din Statele Unite ale Americii.

- Publicitate -

Atunci, hotelul la care au fost cazați prin intermediul agenției de turism Passion, serviciile fiind plătite de Primăria Ploiești, i-a anunțat pe elevi că trei din cele opt nopți de cazare sunt neachitate.