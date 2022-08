Primăria Brazi a plătit din bani publici o firmă să scuture de zăpadă gardul viu din parc. Camera de Conturi a cerut recuperarea sumei

Un control al Camerei de Conturi Prahova efectuat la Primăria Brazi a scos la iveală mai multe plăți nejustificate. Printre acestea se numără plantare de pomi ornamentali, dar și ”lucrări de deszăpezire gard viu” în cadrul unui contract încheiat cu o firmă abonată la bani publici.

Camera de Conturi Prahova a constatat că Primăria Brazi a efectuat mai multe plăți considerate nejustificate de auditori, precum: plantare pomi ornamentali – 8483 lei, servicii administrare Parc Conac Nicolau – 13373 lei, dar și lucrări de deszăpezire a gardului viu în valoarea de 8928 lei.

Cel care a dezvăluit această situație este consilierul local de la Partidul Prahova în Acțiune, Iuliu Andrei Dan. Acesta a postat pe pagina sa de Facebook următorul text:

”Curtea_de_Conturi a descoperit la Brazi modalități inedite de cheltuire a banului public. De exemplu:

– Primaria Brazi a decontat LUCRĂRI DE DESZĂPEZIRE a GARDULUI VIU către Ceco Environment (firma care tunde iarba în comună). În 2021 nu a nins….. și nici gard viu n-aveau.

Gardul viu (Tuia) plantat la Conac, în valoare de peste 5 miliarde lei vechi a fost atribuit conform SEAP în data de 10 noiembrie 2021.

Ca să înțelegeți toți: s-a băgat mâna în buzunarul comunei și s-au scos zeci de miliarde pentru a se crea conjunctura potrivită în vederea cheltuirii banilor noștri…. pe scuturat boscheții. Cine a mai pomenit?

Și la plantarea boscheților Curtea de Conturi a găsit cheltuieli supraevaluate… Și la serviciile de administrare Parc Nicolau au fost decontate nejustificat sume de bani…

E greu pentru toți în vremurile astea de criză când prețurile s-au dublat, s-au triplat, dar nu pentru toți. Unii sunt mai norocoși, scutură boscheții și pică bani din ei. Mai pică și la popor o dată la 4 ani cate o sacoșă cu cozonac, vin si vopsea de ouă”.

Iuliu Andrei Dan a mai anunțat că la ultima ședință a Consiliului Local Brazi a votat și împotriva majorării tarifului la apă practicat de compania primăriei, Aquasal.

”Am votat împotriva majorării tarifului apei potabile pentru că atâta timp cât la conducerea acestei societăți se vor afla persoane numite în funcții pe criterii de rudenie, care nu au susținut un examen pentru ocuparea acestui post si care nu sunt in stare sa gestioneze cum trebuie situația, care pentru orice problemă ce ține de societatea pe care o conduc te directioneaza la cumnatul dumneaei, la dl viceprimar, eu nu voi vota nicio mărire de preț. Simplu, nu am incredere în competențele acelei persoane. Aquasal are resurse să acopere aceste ajustări fără să umble la buzunarele voastre, dar așa se întâmplă când în posturi sunt numite persoane care nu au vreo legătură cu domeniul respectiv” a transmis cetățenilor din comuna Brazi consilierul Prahova în Acțiune.