În cea mai bogată comună din Prahova, o familie nu are acces la canalizare deși branșamentul apare construit și plătit în actele primăriei

Situație ciudată în Brazi, comuna cu cel mai mare buget din Prahova. O familie nu reușește să se racordeze la sistemul de canalizare, deși în documentația primăriei figurează amenajat și plătit branșamentul de la limita proprietății. De aproape trei luni, oamenii stau cu o groapă săpată în fața porții, în așteptarea muncitorilor…

O familie care locuiește pe strada Cireșilor din comuna Brazi nu reușește să se racordeze la sistemul de canalizare, deși există conducta, iar în actele primăriei figurează inclusiv un branșament la limita de proprietate.

”Acum trei ani, noi am făcut o solicitare la Aquasal, firma primăriei, să ne branșăm la rețeaua de canalizare. Tatăl meu a fost de mai multe ori la ei, a vorbit inclusiv cu domnul primar și de fiecare dată i s-a spus că se va rezolva. Ne-au tot dus cu vorba, până în luna martie a acestui an, când am plătit inclusiv taxa de racordare” susține unul dintre membrii familiei respective.

Ulterior, la fața locului s-au deplasat reprezentanți ai companiei de apă, care, deși au constatat că nu există o subtraversare de la conducta de canalizare aflată de partea cealaltă a străzii, spre proprietatea respectivă, le-au cerut oamenilor să sape o groapă în vederea racordării.

”Noi la 1 iunie am săpat o groapă la limita de proprietate, în locul indicat de ei, însă nu am dat de niciun branșament. De atunci am tot sunat la Aquasal și la primărie, însă nu am primit decât promisiuni. Nu mi se pare normal așa ceva” ne-a transmis localnicul respectiv.

Primarul comunei Brazi, Leonaș Radu, promite că problema va fi rezolvată. ”Probabil că atunci când s-a introdus canalizarea familia respectivă a fost întrebată dacă se va racorda și pentru că nu a dorit atunci constructorul nu a mai executat lucrarea. Au trecut mulți ani de atunci, iar unii dintre cei care au semnat procesul verbal de recepție nici nu mai sunt în viață” a declarat primarul comunei.

Acesta susține că, pentru a evita spargerea asfaltului de pe drumul județean, pentru care ar fi necesare mai multe avize, se va încerca o altă soluție, inclusiv racordarea la canalizarea de pe o stradă învecinată.

Problema a fost ridicată în Consiliul Local Brazi și de Iuliu Dan de la Partidul Prahova în Acțiune. El a verificat în documentele Primăriei situația de pe strada Cireșilor și a aflat că atunci când a fost introdusă rețeaua de canalizare au fost plătite inclusiv branșamentele pentru fiecare proprietate în parte.

”Mi se pare inacceptabil ca familia respectivă, care locuiește pe o stradă unde rețeaua de canalizare a fost introdusă, recepționată și plătită din bani publici, să nu se poată racorda. Ar fi normal ca cei responsabili de această situație să fie trași la răspundere” a declarat Iuliu Dan.

Consilierul local a obținut, după numeroase demersuri, documentele din care reiese că rețeaua de canalizare a fost extinsă pe strada Cireșilor în anul 2010, printr-un act adițional la contractual inițial și o dispoziție semnată de actualul primar, care în perioada respectivă era viceprimar.

Acesta precizează că la extinderea rețelei de canalizare a stat un proiect de hotărâre a Consiliului Local Brazi în care era specificat faptul că investiția va fi realizată tocmai pentru a racorda toate proprietățile comunei Brazi. Astfel, s-a ignorat o decizie a Consiliului Local de către constructor, cu avizul reprezentanților primăriei, prin comisia de recepție.

Documentele Primăriei Brazi referitoare la extinderea canalizării din comună pot fi consultate aici:

dispozitie santier 58-1

proces verbal cu referire la str. ciresilor

raspuns 3

act aditional 3

solicitare15039